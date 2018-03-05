Душанбе готовится к историческому визиту Шавката Мирзиёева

Послабление визового режима, разминирование границ, поставки таджикской электроэнергии, договоренность по ГЭС и другие ожидания от госвизита президента Узбекистана в Душанбе 9 марта.

Порядка 12 тысяч школьников Душанбе привлечены к церемонии встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, прибывающего 9 марта с государственным визитом в Таджикистан.

Как сообщили в мэрии Душанбе, школьники с флагами двух стран в руках будут расположены вдоль протокольной трассы, ведущей от Душанбинского аэропорта до «Касри Миллат» («Дворец нации» – резиденция президента Таджикистана), приветствуя главу узбекского государства.

Сразу же по прибытии состоится церемония официальной встречи с соблюдением всех протокольных норм, а затем начнутся двусторонние переговоры президентов двух стран Эмомали Рахмона и Шавката Мирзиёева.

Исторический визит

По словам Абдуфаттоха Шарифзода, пресс-секретаря таджикского президента, уже сейчас можно говорить, что предстоящий визит Мирзиёева в Душанбе станет историческим: после двух десятилетий вражды страны готовятся к новому этапу отношений и сотрудничества.

Председатель Комитета по международным делам и связям с общественностью Маджлиси намояндагон (нижняя палата таджикского парламента) Олимджон Салимзода в беседе с Ц-1 отметил, что ожидания от результатов визита огромные. Он уверен, что во время исторической встречи лидеров двух соседних государств будет подписано как минимум 20 судьбоносных соглашений.

По словам таджикского парламентария, встречи рабочих групп по подготовке данного визита продолжаются по настоящее время в Ташкенте, а также обговариваются последние штрихи соглашений, которые будут подписаны в Душанбе.

По имеющейся информации, самым главным соглашением станет договоренность об облегчении визового режима между Таджикистаном и Узбекистаном, введенного по инициативе Ташкента еще в 2001 году.

«Думаю, в последующем власти двух стран и вовсе откажутся от визового режима», – сообщил Салимзода.

Между тем на прошедшей неделе на государственной границе Таджикистана и Узбекистана уже возобновили работу 10 КПП, и жители приграничных районов обеих стран теперь могут беспрепятственно – без необходимости получения визы – посещать своих родственников на пять дней.

Граница и ГЭС

По имеющейся информации, до визита Мирзиёева Таджикистан и Узбекистан согласовали все пункты соглашения о делимитации и демаркации государственной границы между двумя странами.

Главное достижение этого соглашения: стороны договорились о судьбе Фархадской ГЭС, расположенной на границе двух стран вблизи узбекистанского города Бекабад.

Как сообщили в Управлении погранвойск ГКНБ Таджикистана, стороны в итоговом варианте соглашения подпишут, что плотина и сама Фархадская ГЭС, расположенные на территории Таджикистана, будут считаться собственностью Узбекистана, и обслуживание объекта будет осуществляться узбекскими специалистами.

Торговля

Накануне визита Мирзиёева правительство Узбекистана приняло решение выделить таджикским предпринимателям, желающим налаживать партнерские отношения с узбекскими производителями, 100 млн долларов.

Такое решение Кабмин РУз объяснил желанием увеличить товарооборот между двумя странами, который за прошедший год впервые за последние два десятилетия приблизился к отметке 200 млн долларов.

При этом в феврале в Ташкенте заработал торговый дом Таджикистана в ответ на аналогичное представительство узбекской стороны в Душанбе.

В таджикском энергохолдинге «Барки тоджик» сообщили, что сразу же после подписания соглашения с узбекскими коллегами Таджикистан в текущем месяце начнет экспорт электроэнергии в соседнюю страну.

В связи с этим летом нынешнего года Таджикистан намерен существенно снизить объем холостого сброса воды из водохранилища Нурекской ГЭС и экспортировать в Узбекистан 1,5 млрд КвтЧ электричества.

Специалисты двух стран также сообщают о готовности своих энергокомплексов в работе в Объединенной энергосистеме ЦА, которая была приостановлена в 2008 году после решения Ташкента покинуть этот союз.

Газ – для вас

Тем временем таджикские газовики – также в ожидании визита президента РУз в Душанбе: они ожидают после почти десятилетнего перерыва вновь возобновить импорт узбекского природного газа.

Правда, на первом этапе исключительно для нужд промышленных предприятий. Так как большая часть населения уже демонтировала газопроводы.

Отношения между Душанбе и Ташкентом стали улучшаться после прихода к власти президента Шавката Мирзиёева.

В годы правления Ислама Каримова отношения двух стран претерпели множество проблем, среди которых вопрос строительства крупных ГЭС на трансграничных реках, в частности Токтогульской ГЭС в Кыргызстане и Рогунской ГЭС в Таджикистане, являлся одним из главных.

В 2017 году Мирзиёев в ходе своего визита в Кыргызстан заявил о желании Ташкента принять участие в строительстве Токтогульской ГЭС.

Рогун не так уж плох

Олимджон Салимзода не исключает повторения такой ситуации и во время визита Мирзиёева в Душанбе.

«Независимая международная экспертиза доказала, что строительство плотины водохранилища Рогунской ГЭС пойдет на пользу всем странам низовья.

Ташкент прекрасно понимает такую перспективу, и вполне реально, что соседняя страна в ходе визита в Душанбе заявит о желании вложить средства в строительство этого гиганта таджикской энергетики», – считает таджикский парламентарий.

Разминирование границ

В начале 2000-х руководство Узбекистана заминировало большинство участков государственной границы с Таджикистаном с целью предотвращения проникновения на свою территорию боевиков-исламистов.

За прошедшие годы, подорвавшись на этих минах, погибли или стали инвалидами более ста жителей приграничных кишлаков.

В Противоминном центре Таджикистана Ц-1 сообщили, что в начале нынешнего месяца узбекская сторона предоставила им все карты заминированных участков госграницы, и специалисты обеих стран уже приступили к процессу разминирования.