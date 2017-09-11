Душанбе встречает паломников, но праздника не будет…

Сегодня в Душанбе вернулись первые 186 паломников, узнавших, что во время их отсутствия власти запретили празднования с угощениями в честь совершенного ими хаджа.

Новоявленных таджикских хаджи 11 сентября в аэропорту Душанбе помимо их родных встречали представители Комитета по делам религий Таджикистана.

Чиновники взяли на себя задачу разъяснить возвратившимся на Родину паломникам, что, пока их не было, в Закон «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов в Республике Таджикистан» были внесены некоторые изменения.

Пресс-секретарь Комитета по делам религий Афшин Муким, в частности, пояснил, что согласно внесенным поправкам граждане могут навестить хаджу, испробовать привезенную ими святую водицу «зам-зам», но им запрещено устраивать празднования с угощениями в честь совершенного хаджа.

Он также добавил, что все сотрудники комитета уполномочены следить за исполнением новых требований законодательства.

В прежние годы в Таджикистане встреча паломников проходила помпезно, начиная с аэропорта, куда приезжали колонны машин родственников, желающих засвидетельствовать уважение новому хаджи.

Затем начинались празднования, которые сопровождались огромным количеством жертвоприношений в виде забоя крупного и мелкого скота.

Сами паломники, видя огромные толпы желающих поздравить их с новым статусом «хаджи», решались разом пригласить всех на праздничный плов, где обязательно забивали хотя бы одного быка. Теперь это все – под запретом.

Запить хурму «зам-замом»

Вернувшиеся паломники имеют право угостить гостей парой глотков священной водицы «зам-зам» и парой штук просушенной хурмы, привезенной из святынь ислама. Под запретом и многолюдные встречи в аэропорту.

Руководство Таджикистана, в частности президент Эмомали Рахмон, в последние годы постоянно подвергает критике народные обычаи и считает, что именно в них заложена причина экономической отсталости таджикских семей.

Изменения, внесенные в Закон «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов», затрагивают и многие аспекты личной жизни таджикистанцев, к примеру, там прописывается количество людей, которое позволительно приглашать на семейные торжества, и даже обилие угощений.

Вместе с тем власти все более ограничивают религиозные свободы, закрывая мечети и вводя ограничения на ношение исламской одежды женщинами и бород мужчинами.

Официальный Душанбе все это объясняют желанием предохранить общество от влияния исламской радикализации. Многие в стране все еще считают, что именно Партия исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) стала одним из зачинателей гражданской войны 1992–1997 годов, повлекшей гибель более 130 тысяч граждан.

В 2015 году Верховный суд Таджикистана объявил ПИВТ террористической и экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории страны.

Сам же президент Рахмон с супругой и дочерью по приглашению короля Саудовской Аравии в начале этого года посетил святыни ислама и получил разрешение на вход в главную святыню, где покоится прах самого пророка.

Неизвестно, как президента затем встречали на Родине, угощал ли он своих гостей лишь двумя глотками воды и парой сухофруктов.

В этом году в хадж из Таджикистана отправились более шести тысяч паломников. Уже второй год перевозкой паломников в Мекку и обратно наряду с таджикскими авиакомпаниями «Сомон Эйр» и «Таджик Эйр» занимается и национальная авиакомпания Саудовской Аравии.

До 25 сентября в Душанбе и Худжанд прибудут еще 19 самолетов с таджикскими паломниками на борту.

Стоимость поездки для совершения обряда «хадж» из Таджикистана в этом году стоила 33 тысячи сомони, или 3630 долларов, а паломник должен был быть старше 40 лет.