Душанбинцы потребуют прекратить расправу над уличными животными

Жители столицы Таджикистана готовят петицию мэру города с требованием остановить жестокое уничтожение бездомных собак и кошек.

В таджикской столице активно обсуждаются жестокие рейды городских служб по борьбе с бродячими животными.

Местные жители говорят, что в течение недели практически каждую ночь слышат выстрелы, иногда становятся свидетелями кровавых убийств кошек и собак.

«Главное – остановить отстрел»

Душанбинка Наргис Хамрабаева – одна из инициаторов группы, готовящей петицию с требованием прекратить жестокие расправы над животными.

«Отстрел животных происходит практически каждую ночь, – говорит Хамрабаева. – Сейчас мы хотим обратиться с петицией к мэру Душанбе Рустами Эмомали, в которой призвать прекратить охоту на бедных животных и использовать более гуманные и цивилизованные методы решения этой проблемы. Мы готовы разрабатывать свои предложения по контролю популяции бездомных собак и кошек в городе».

По ее словам, группа активистов рассматривает вопрос создания специального питомника для животных, но для этого нужно найти деньги.

«Рассчитывать можно лишь на благотворительные взносы, – говорит наша собеседница. – У городских коммунальных хозяйств на это денег нет. На решение данного вопроса нужно время, а сейчас главное – остановить жестокую расправу над животными».

Вместо приемника – смерть на месте

Ликвидацией уличных животных в столице занимаются дорожно-эксплуатационные участки (ДЭУ) при местных органах власти. При каждом ДЭУ есть приемник, куда свозят пойманных на улицах животных, а затем, следуя установленным правилам, спустя три дня их убивают, если хозяева не объявляются.

Однако, по некоторым данным, иногда пойманных животных расстреливают сразу. Один из сотрудников ДЭУ анонимно рассказал Ц-1, что в последнее время в приемники привозят мало животных – их отстреливают на месте, трупы отвозят на городскую свалку. Иногда для отстрела привлекают сотрудников милиции.

«В основном отстрел происходит ночью, но если есть жалобы на агрессивных бездомных собак, то выезжают и днем», – говорит наш собеседник.

Он говорит, что работает в другом подразделении ДЭУ и к убийствам животных отношения не имеет.

«Я противник такой жестокости, мы, мусульмане, должны быть гуманными, животные ведь тоже божьи создания. Но у нас сегодня даже жизнь человека не ценят, что уж говорить о собаках», – заключает он.