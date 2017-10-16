Два актера таджикского театра получили разрешение на бороды

После привода в милицию двум актерам Канибадамского музыкально-драматического театра Согдийской области выдали документ, разрешающий носить бороду.

Как сообщил директор театра Гайратджон Кодиров, этим актерам необходимо носить бороды, так как роли, которые они исполняют, предусматривают растительность на лице.

Актеры Хушнуди Дадо и Фаррух Ваитов играют роли в спектакле «Смерть ростовщика» по произведению Садриддина Айни. Главный образ в спектакле – ростовщик-скряга Кори Ишкамба, который исполняет Дадо.

7 октября сотрудники местной милиции доставили актеров в управление внутренних дел за ношение бороды.

Когда задержанные служители Мельпомены объяснили, что борода – это театральный образ, в милиции им сказали, что в таком случае они должны иметь соответствующую справку от правоохранительных органов. После чего актеры были отпущены домой.

Теперь они могут спокойно ходить по городу с бородой, пока на сцене театра будет идти данный спектакль.

Не запрещено, но сбривают

Ношение бороды законодательно в Таджикистане не запрещено, но повсеместно в стране сотрудники милиции останавливают бородатых мужчин.

По неофициальным данным, в 2016 году в Хатлонской области на юге Таджикистана сотрудники милиции насильно сбрили бороды у более 13 тысяч жителей.

МВД страны отрицает данный факт, но признало, что в прошлом году двое сотрудников ведомства были привлечены к ответственности за насильственное сбривание бороды.

В приватных беседах сотрудники МВД признают, что власти РТ пошли на негласный запрет на ношение бороды мужчинами и хиджабов – женщинами из-за усиления борьбы с исламской радикализацией общества.

Нормы и стандарты бороды

В 2009 году в Таджикистане были установлены нормы бороды для мужчин, работающих учителями. Отращивать бороду позволялось преподавателям старше 50 лет, а ее длина не должна была превышать трех сантиметров.

По словам священнослужителей, длина бороды у последователей ханафитского мазхаба не должна превышать один сжатый кулак. Такая норма ношения бороды была установлена Советом улемов Таджикистана в ноябре 2012 года.

Кампания против бородатых мужчин в Таджикистане началась в 2015 году. По всей стране сотрудники милиции задерживала тысячи бородатых мужчин. После установления личности и снятия отпечатков пальцев им насильно сбривали бороды. Несогласным угрожали штрафом в 150 сомони.

В одном из своих докладов о правах человека в мире Госдепартамент США раскритиковал руководство Таджикистана за создание ограничений в отношении граждан с растительностью на лице.

В документе, в частности, отмечалось: несмотря на то что в республике официального запрета на ношение бороды нет, бородачи сталкиваются с проблемами, к примеру, при трудоустройстве.