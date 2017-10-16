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    • Таджикистан

    Два актера таджикского театра получили разрешение на бороды

    После привода в милицию двум актерам Канибадамского музыкально-драматического театра Согдийской области выдали документ, разрешающий носить бороду.

    Актер Хушнуди Дадо теперь имеет справку о праве на ношение бороды; фото театра
    Актер Хушнуди Дадо теперь имеет справку о праве на ношение бороды; фото театра

    Как сообщил директор театра Гайратджон Кодиров, этим актерам необходимо носить бороды, так как роли, которые они исполняют, предусматривают растительность на лице.

    Актеры Хушнуди Дадо и Фаррух Ваитов играют роли в спектакле «Смерть ростовщика» по произведению Садриддина Айни. Главный образ в спектакле – ростовщик-скряга Кори Ишкамба, который исполняет Дадо.

    7 октября сотрудники местной милиции доставили актеров в управление внутренних дел за ношение бороды.

    Когда задержанные служители Мельпомены объяснили, что борода – это театральный образ, в милиции им сказали, что в таком случае они должны иметь соответствующую справку от правоохранительных органов. После чего актеры были отпущены домой.

    Теперь они могут спокойно ходить по городу с бородой, пока на сцене театра будет идти данный спектакль.

    Не запрещено, но сбривают

    Ношение бороды законодательно в Таджикистане не запрещено, но повсеместно в стране сотрудники милиции останавливают бородатых мужчин.

    По неофициальным данным, в 2016 году в Хатлонской области на юге Таджикистана сотрудники милиции насильно сбрили бороды у более 13 тысяч жителей.

    МВД страны отрицает данный факт, но признало, что в прошлом году двое сотрудников ведомства были привлечены к ответственности за насильственное сбривание бороды.

    В приватных беседах сотрудники МВД признают, что власти РТ пошли на негласный запрет на ношение бороды мужчинами и хиджабов – женщинами из-за усиления борьбы с исламской радикализацией общества.

    Нормы и стандарты бороды

    В 2009 году в Таджикистане были установлены нормы бороды для мужчин, работающих учителями. Отращивать бороду позволялось преподавателям старше 50 лет, а ее длина не должна была превышать трех сантиметров.

    По словам священнослужителей, длина бороды у последователей ханафитского мазхаба не должна превышать один сжатый кулак. Такая норма ношения бороды была установлена Советом улемов Таджикистана в ноябре 2012 года.

    Кампания против бородатых мужчин в Таджикистане началась в 2015 году. По всей стране сотрудники милиции задерживала тысячи бородатых мужчин. После установления личности и снятия отпечатков пальцев им насильно сбривали бороды. Несогласным угрожали штрафом в 150 сомони.

    В одном из своих докладов о правах человека в мире Госдепартамент США раскритиковал руководство Таджикистана за создание ограничений в отношении граждан с растительностью на лице.

    В документе, в частности, отмечалось: несмотря на то что в республике официального запрета на ношение бороды нет, бородачи сталкиваются с проблемами, к примеру, при трудоустройстве.

    Источник:Ц-1
    Темы: Партия Исламского Возрождения Таджикистана, Таджикистан, Традиции Таджикистана
    Теги: борода в Таджкистане ПИВТ Таджикистан традиции и обряды Таджикистана
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