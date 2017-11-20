Эмомали Рахмон отметил 25 лет у власти и «задал» исламской оппозиции

В 25-летний юбилей со дня вступления в должность главы Таджикистана Эмомали Рахмон выступил с разгромной речью в адрес исламской оппозиции.

Президент Эмомали Рахмон накануне во дворце «Арбоб» в Бободжонгафуровском районе Согдийской области Таджикистана отмечал 25-летний юбилей сессии Верховного совета, состоявшейся 19 ноября 1992 года и вознесшей его к вершине власти в стране.

В тот день Рахмон, практически никому не известный директор совхоза имени Ленина Дангаринского района Кулябской области, во время работы 16-й «примирительной сессии» Верховного совета Таджикистана был избран его председателем.

Это были одни из самых тревожных дней в истории Таджикистана. В стране уже шла гражданская война, а столицу Душанбе контролировала демократическая и исламская оппозиция. Ее вытеснят в горные и приграничные с Афганистаном районы прежде всего кулябцы, составлявшие костяк «Народного фронта», одним из представителей которых являлся и Рахмон.

Вспоминая события 25-летней давности, глава Таджикистана заявил, что исламская оппозиция в начале 90-х годов на средства зарубежных спонсоров намеревалась создать в стране исламское государство и внедрить в таджиков чуждую религию.

Анализируя далее последствия гражданской войны (1992–1997), Рахмон отметил, что в те годы было убито более 150 тысяч граждан, а экономике нанесен ущерб в размере десятков млрд долларов.

«Были разрушены тысячи домов, десятки тысяч бежали в соседние страны, в частности в Афганистан… И все это стало следствием навязанной войны, которую осуществили руками террористической и экстремистской Партии исламского возрождения Таджикистана», – заявил таджикский лидер.

ПИВТ (Партия исламского возрождения Таджикистана), участник заключенного в 1997 году мира, с 2015 года является запрещенной в стране, ее лидер Мухиддин Кабири находится в изгнании.

Политическое поле Таджикистана на сегодняшний день оказалось совершенно зачищенным для Эмомали Рахмона, его семьи и ближайшего окружения.

Поэтому наблюдатели считают, что президент под ширмой празднования 25-летия исторической сессии Верховного совета в реальности празднует свое вступление на престол.

Помимо должности президента Рахмон носит звание «Основателя мира и национального единства – Лидера нации» – именно так его обязаны называть при каждом упоминании все средства массовой информации в стране.

Рахмон обеспечил себя пожизненной защитой от любых преследований, прежде всего тем, что только он может назначить нового президента страны, а после отставки с поста сохраняет за собой звание «Лидера нации» и останется главным человеком в стране.

Уже сегодня многие в Таджикистане во время официальных встреч обращаются к Рахмону не иначе как: «наш шах и эмир», «наше солнце», «наш спаситель», «отец наш родной», «наш светоч и благодетель» и т. п.