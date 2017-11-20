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    Эмомали Рахмон отметил 25 лет у власти и «задал» исламской оппозиции

    В 25-летний юбилей со дня вступления в должность главы Таджикистана Эмомали Рахмон выступил с разгромной речью в адрес исламской оппозиции.

    Эмомали Рахмон отмечает 25-летие со дня вступления в должность главы Таджикистана; фото: Facebook президента РТ
    Эмомали Рахмон отмечает 25-летие со дня вступления в должность главы Таджикистана; фото: Facebook президента РТ

    Президент Эмомали Рахмон накануне во дворце «Арбоб» в Бободжонгафуровском районе Согдийской области Таджикистана отмечал 25-летний юбилей сессии Верховного совета, состоявшейся 19 ноября 1992 года и вознесшей его к вершине власти в стране.

    В тот день Рахмон, практически никому не известный директор совхоза имени Ленина Дангаринского района Кулябской области, во время работы 16-й «примирительной сессии» Верховного совета Таджикистана был избран его председателем.

    Это были одни из самых тревожных дней в истории Таджикистана. В стране уже шла гражданская война, а столицу Душанбе контролировала демократическая и исламская оппозиция. Ее вытеснят в горные и приграничные с Афганистаном районы прежде всего кулябцы, составлявшие костяк «Народного фронта», одним из представителей которых являлся и Рахмон.

    У здания в Арбобе, где в 1992 году заседал Верховный совет Таджикистана; фото: Facebook президента РТ
    У здания в Арбобе, где в 1992 году заседал Верховный совет Таджикистана; фото: Facebook президента РТ

    Вспоминая события 25-летней давности, глава Таджикистана заявил, что исламская оппозиция в начале 90-х годов на средства зарубежных спонсоров намеревалась создать в стране исламское государство и внедрить в таджиков чуждую религию.

    Анализируя далее последствия гражданской войны (1992–1997), Рахмон отметил, что в те годы было убито более 150 тысяч граждан, а экономике нанесен ущерб в размере десятков млрд долларов.

    «Были разрушены тысячи домов, десятки тысяч бежали в соседние страны, в частности в Афганистан… И все это стало следствием навязанной войны, которую осуществили руками террористической и экстремистской Партии исламского возрождения Таджикистана», – заявил таджикский лидер.

    ПИВТ (Партия исламского возрождения Таджикистана), участник заключенного в 1997 году мира, с 2015 года является запрещенной в стране, ее лидер Мухиддин Кабири находится в изгнании.

    Фото: Facebook президента РТ
    Фото: Facebook президента РТ

    Политическое поле Таджикистана на сегодняшний день оказалось совершенно зачищенным для Эмомали Рахмона, его семьи и ближайшего окружения.

    Поэтому наблюдатели считают, что президент под ширмой празднования 25-летия исторической сессии Верховного совета в реальности празднует свое вступление на престол.

    Помимо должности президента Рахмон носит звание «Основателя мира и национального единства – Лидера нации» – именно так его обязаны называть при каждом упоминании все средства массовой информации в стране.

    Рахмон обеспечил себя пожизненной защитой от любых преследований, прежде всего тем, что только он может назначить нового президента страны, а после отставки с поста сохраняет за собой звание «Лидера нации» и останется главным человеком в стране.

    Уже сегодня многие в Таджикистане во время официальных встреч обращаются к Рахмону не иначе как: «наш шах и эмир», «наше солнце», «наш спаситель», «отец наш родной», «наш светоч и благодетель» и т. п.

    Концерт в честь юбилея; фото: Facebook президента РТ
    Концерт в честь юбилея; фото: Facebook президента РТ
    Источник:Ц-1
    Темы: Ислам в Центральной Азии, Партия Исламского Возрождения Таджикистана, Таджикистан, Таджикистан и оппозиция, Эмомали Рахмон
    Теги: Мухиддин Кабири Партия исламского возрождения Таджикистана ПИВТ Таджикистан Эмомали Рахмон
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