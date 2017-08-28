Глава Таможенного комитета РТ учит английский… его подчиненные тоже

Абдуфаттох Гоиб, глава Таможенного комитета Таджикистана, решил овладеть английским и обязал своих оперативников к этому же – эксперты напоминают: надо бы и таджикский подтянуть…

Джамиля Мирбозхонова, пресс-секретарь Таможенного комитета при правительстве Таджикистана, сообщила, что «Абдуфаттох Гоиб сам начал изучение английского языка и считает, что сотрудники ведомства на таможенных пунктах страны обязаны владеть английским».

Оказывается, все сотрудники международного отдела Таможенного комитета РТ владеют тремя иностранными языками, а служащие в аэропортах и таможенных пунктах, к сожалению, отстают.

В то же время в страну в последние годы въезжает много иностранцев, и зачастую приходится приглашать переводчиков извне, чтобы объяснить тем же китайцам правила ввоза и вывоза валюты.

«Поэтому руководство Таможенного комитета Таджикистана решило организовать курсы по изучению английского языка для оперативных сотрудников», – резюмирует Мирбозхонова.

Учим таджикский

Между тем 25 августа в Таможенном комитете РТ завершились курсы по правописанию… таджикского языка для сотрудников ведомства.

Так как, по данным пресс-службы таможни, ошибки при использовании государственного языка для оформления таможенных документов становятся причиной ошибок статистических данных ведомства.

По информации источника, для проведения данных курсов были приглашены специалисты из Института языков имени Сотима Улугзода.

Решение о проведении курсов по изучению языков принято в то время, когда общественность Таджикистана активно критикует уровень знания языков чиновниками в стране, в том числе родным – таджикским.

Как говорит таджикский журналист Азиз Накибзод, «можно уверенно сказать, что порядка 90% таджикских чиновников не владеют литературным таджикским языком. Что тут говорить о знании иностранного языка?»

«Думаю, что вместо проведения таких образовательных курсов ведомствам страны было бы удобнее нанять владеющих языками молодых специалистов», – высказывает мнение журналист.

Таджикский не выучили – русский забыли…

По сообщению информированных источников, хотя в последние годы уровень владения таджикским языком чиновниками намного улучшился, но все равно в этой сфере существуют приличные проблемы.

Таджикский языковед Камолиддин Бахриддинов считает, что после объявления таджикского языка государственным многие чиновники стали лучше говорить и писать на таджикском.

«В советские годы всегда предпочтение отдавалось русскому языку, сейчас таких критериев нет, но теперь необходимо заново усилить изучение русского языка, ведь не представить развитие Таджикистана без России», – считает ученый.

Хуршед Атовулло, главный редактор газеты «Фараж», придерживается мнения, что «языками должны владеть не только руководители структур, связанных с зарубежными партнерами, но исключительно все таджикские чиновники».

«Должно быть нормой, чтобы все чиновники владели русским и английским языками. Если помните, экс-министр иностранных дел Таджикистана Хамрохон Зарифи на официальных мероприятиях всегда начинал изъясняться сначала на английском языке, что вызывало большую симпатию собеседников. Считаю, что все сотрудники Таможенного комитета обязаны знать по несколько иностранных языков», – делится Атовулло.

Экзамены и насмешки в соцсетях

Вопрос владения чиновников языками, в частности и таджикским, не первый год вызывает обеспокоенность властей.

Еще в 2004 году Абдуджаббор Рахмонзода, только назначенный на должность председатели Государственного комитета по телевидению и радиовещанию, заставил всех сотрудников своего ведомства сдать экзамен по написанию сочинения.

Он считал уровень владения языком среди своих сотрудников недостаточным.

А в 2015 году Совет юстиции Таджикистана провел экзамен по таджикскому языку для будущих судей. Тогда из 200 претендентов экзамен смогли пройти только 49 желающих.

И сейчас публичные выступления таджикских чиновников, в том числе и высокопоставленных руководителей, на родном языке вызывают усмешки даже рядовых граждан страны.

Очень часто в социальных сетях выставляются посты с «изречениями» чиновников на таджикском или пользователи сообщают о казусных историях во время визитов официальных делегаций в зарубежные страны.

Дело стало доходить и до того, что некоторым чиновникам из Таджикистана требуется помощь переводчика даже во время визита в Россию.