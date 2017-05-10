Амири Замон / Год молодежи в Таджикистане: почему система не способна на обновление

2017 год в Таджикистане объявлен Годом молодежи, но политическая система республики далека от модернизации и способна лишь к самовоспроизводству.

В январе текущего года президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал указ об объявлении 2017 года в республике Годом молодежи.

Этому событию предшествовало выступление Рахмона на первом заседании Совета по делам молодежи Таджикистана, где он призвал молодое поколение воздержаться от примыкания к террористическим организациям, наркомании, а вместо этого заниматься наукой, искусством и активно участвовать в общественно-политических делах.

Однако из всех вышеперечисленных альтернатив для экспертов наиболее запоминающейся явилась последняя, поскольку оправдывала назначение сына президента Рустама Эмомали, не достигшего еще тридцатилетнего возраста, на должность мэра таджикской столицы – Душанбе и раскрывала всю суть молодежной политики президента.

Ротация или имитация?

Подтверждением того, что официальная риторика власти при кадровых изменениях акцентирует внимание на возрастном цензе, является тот же указ о смене руководящего состава местного исполнительного органа государственной власти города Душанбе.

В документе наряду с иными качествами было указано, что «все назначенные на руководящие и ответственные должности города Душанбе кадры являются молодыми…».

Подобные формулировки очень позитивно воспринимаются обществом, поскольку создают впечатление, что, если молодые кадры с современным образованием придут на место старых, советских бюрократов, то прогресс – неизбежен.

Однако, как показывает практика, молодой возраст и приличное образование определенного назначенца в принципе не могут позитивно повлиять на сложившуюся систему, тем более при крайне авторитарном режиме, когда руководители не в состоянии самостоятельно принимать важные решения.

В таких условиях любые громкие заявления не могут выйти за рамки декларации и преследуют совершенно иные цели.

Принципы назначения

За более чем 25-летний период независимости и президентства Эмомали Рахмона в Таджикистане была выстроена целая сеть патрон-клиентских отношений, на основе которой режим функционирует по сей день.

Суть системы в том, что во всей иерархии власти главным патроном является сам президент, клиентами которого становятся его окружение и назначенцы. Он обеспечивает их защитой, а они расширяют эту сеть, вовлекая туда других влиятельных членов общества, защищая их и становясь для них патронами низшего ранга.

Мотивацией для вовлечения в эту сеть является финансово-экономическая выгода, поскольку президент как главный патрон имеет полную монополию над всеми отраслями, которые приносят наибольший доход. Допуск других людей к деньгам дается только с его согласия.

Главным критерием назначения на любую должность выступает абсолютная лояльность по отношению к лицу, который патронирует (начальство), и соответственно к главному патрону – президенту. В условиях Таджикистана главную роль также играет региональная принадлежность. Она может способствовать карьерному росту и вовлечению в указанную сеть.

Именно такая зависимость от вышестоящего начальства (патрон) не может позволить новым кадрам работать по-своему усмотрению и проявлять инициативу, какими бы новаторами они ни были.

Решение проблемы

Система государственного управления в Таджикистане, безусловно, нуждается в усовершенствовании, поскольку функционирует в состоянии постоянного кризиса.

Кадровая политика не может обеспечивать эффективную работу социальных лифтов, что делает процесс элитообразования закрытым и неэффективным. Закрытая система элитообразования не способна привнести что-то новое. Она лишь воспроизводит и копирует старую систему в таком же «деформированном» виде.

Для обновления системы и проведения эффективной кадровой ротации необходимо создавать условия для самовыражения граждан.

Чтобы выбрать среди молодежи наиболее перспективных и компетентных, надо им давать возможность себя показывать. Молодежь должна высказываться по самым актуальным вопросам, стоящим перед государством и обществом.

СМИ должны без колебаний представлять эти взгляды, а государство должно прислушиваться к тому, «что говорят» и «кто говорит».

Обеспечивая равную конкуренцию для молодежи, государство будет вовлекать в свои институты самые перспективные кадры.

Резюмируя, нужно сказать, что без демократизации политической системы, в условиях отсутствия самовыражения никакая молодежь не способна решать проблемы Таджикистана, сколь бы ее ни восхвалял президент.