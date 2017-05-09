Из-за проблемного «Боинга» Tajik Air сэкономит на стюардессах

Покупка неисправного авиалайнера обернулась для таджикской госкомпании Tajik Air обострением финансового кризиса: сотрудникам объявили о сокращении зарплаты.

Национальный авиаперевозчик Таджикистана испытывает финансовые трудности уже второй десяток лет, но впервые положение настолько усугубилось.

Источники Ц-1 в компании связывают это с неудачным приобретением на условиях лизинга подержанного дальнемагистрального Boeing 767-300 в декабре прошлого года, который должен был стать флагманом компании. Однако в итоге лишь добавил проблем.

По словам источников, предполагалось, что самолету этой модели будет достаточно одной заправки на два рейса. Однако позже выяснилось, что максимальная заправка возможна только при неполной загрузке пассажирского салона (при 190 пассажирах на борту вместо 278).

Более того, оказалось, что у авиалайнера – около сорока неполадок, из-за чего техническая служба приостановила его эксплуатацию.

В итоге до марта этот самолет простаивал в аэропорту Душанбе, при этом авиакомпания платила и за лизинг, и за аренду.

После аварийной посадки другого авиалайнера Tajik Air в Худжанде 10 марта простаивающий «Боинг» в срочном порядке отправили на ремонт в Ташкент, после чего запустили в эксплуатацию.

В итоге расходы за простой, обслуживание и ремонт сказались на и без того проблемной финансовой ситуации Tajik Air.

Директор решил платить меньше

Приказ «Об изменении условий выплаты заработной платы» был подписан гендиректором ОАО Tajik Air Хайрулло Рахимовым 21 апреля.

Речь идет о сокращении выплат до 50%. Уменьшение расходов на зарплаты, по мнению директора, поможет сохранить рабочие места и избежать массового сокращения.

О сроках исполнения приказа не сообщается, сказано только, что каждый сотрудник будет уведомлен в письменном виде о новом размере его зарплаты. Согласно трудовому законодательству, это должно произойти не позже чем за два месяца до введения новых условий труда.

По словам источников, зарплата будет уменьшена и летному составу авиакомпании, хотя ранее руководство утверждало, что эта мера их не коснется.

Сокращать зарплату запрещено законом

Гендиректор компании на прошлой неделе встретился с бортпроводниками, сообщив им, что их оклад будет сохранен, но урезана почасовая оплата за летные часы (а это 30-40% заработка).

Сотрудники остались очень недовольны результатами встречи, но переубедить директора изменить свое решение не сумели. Кроме того, глава компании предупредил, что те, кто откажется подписывать контракты на новых условиях, станут первыми кандидатами на увольнение.

Бортпроводники, однако, не намерены сдаваться и указывают на нарушение руководством компании их трудовых прав, ссылаясь на ст. 102 Трудового кодекса страны. В документе говорится, что «работодатель, независимо от своего финансового состояния, обязан выплатить работнику за выполненную им работу установленную оплату труда… Изменение условий оплаты труда в сторону, неблагоприятную для работника, запрещается».

В ст. 104 этого кодекса сказано, что такое изменение возможно лишь в виде исключения – при изменении в технологии производства и организации труда.

Вечно в кризисе

Правительство многократно меняло руководство Tajik Air, проводило реорганизацию, каждый раз ставя задачу вывести компанию из кризиса и расплатиться с многомиллионными долгами. Однако тщетно. Хотя до уменьшения зарплат сотрудникам в прежние годы не доходило.

В Таджикистане бытует мнение, что финансовые трудности в компании создаются преднамеренно, чтобы подтолкнуть ее к приватизации. В среде специалистов авиаотрасли причиной проблем считают непрофессионализм руководства компании.

В декабре 2009 года, как отмечается на сайте компании, Постановлением Правительства № 707 национальный авиаперевозчик был преобразован из государственной компании в Открытое акционерное общество Tajik Air.

По некоторым данным, контрольный пакет акций принадлежит Правительству страны, о других совладельцах ничего не известно.