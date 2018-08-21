Кабул вернул под свой контроль участок границы с Таджикистаном

Правительственные силы Афганистана отбили у движения «Талибан» КПП «Ойхоним» на границе с Таджикистаном, захваченный несколько дней назад.

Контртеррористическая операция в афганской провинции Тахор 19 августа завершилась взятием контрольно-пропускного пункта «Ойхоним» в одноименном уезде.

Работа КПП возобновится нескоро, так как талибы перед уходом уничтожили документацию, оборудование и вывели из строя две баржи в порту, сообщает Ozodi.

Граница между Афганистаном и Таджикистаном на этом участке проходит по реке Пяндж, и из-за отсутствия моста перевозка людей и товаров осуществляется баржами.