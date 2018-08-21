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    • Таджикистан

    Кабул вернул под свой контроль участок границы с Таджикистаном

    Правительственные силы Афганистана отбили у движения «Талибан» КПП «Ойхоним» на границе с Таджикистаном, захваченный несколько дней назад.

    Граница между Таджикистаном и Афганистаном; фото: ОБСЕ
    Граница между Таджикистаном и Афганистаном; фото: ОБСЕ

    Контртеррористическая операция в афганской провинции Тахор 19 августа завершилась взятием контрольно-пропускного пункта «Ойхоним» в одноименном уезде.

    Работа КПП возобновится нескоро, так как талибы перед уходом уничтожили документацию, оборудование и вывели из строя две баржи в порту, сообщает Ozodi.

    Граница между Афганистаном и Таджикистаном на этом участке проходит по реке Пяндж, и из-за отсутствия моста перевозка людей и товаров осуществляется баржами.

    Темы: Афганистан и Центральная Азия, Таджикистан
    Теги: Афганистан граница Таджикистан Талибан
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