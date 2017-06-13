Как найти хороший детсад в столице Таджикистана

Родители из Душанбе делятся опытом выбора детсада в столице: чего ждать от государственного дошкольного учреждения и какие риски в частном.

Найти подходящий детсад в столице Таджикистана – большая удача, считают родители, столкнувшиеся с этим вопросом.

«Если раньше для пап и мам главным вопросом был только выбор вуза для детей, то сейчас проблемы начинаются уже с детского сада», – считают родители в Таджикистане.

Плата – от пяти долларов в месяц

В ближайший бюджетный детский сад не всегда можно попасть: как правило, они переполнены, поэтому приходится либо ждать очереди, либо за отдельное вознаграждение «пробиваться» в переполненные группы.

Самые популярные обычно – русскоязычные, но в государственных садиках с недавних пор их запретили открывать, ссылаясь на соответствующий приказ министра образования.

Официальная ежемесячная плата за посещение такого садика – 50–150 сомони (4,8–18 долларов). Есть и множество других сборов: на ремонт, на занавески, на печки. Игрушек также не хватает – дети приносят свои.

На 25 детей – одна воспитательница и няня

На каждую группу, в которой 20–25 детей, приходится одна воспитательница и одна нянечка, которые не успевают обеспечить должный уход и присмотр за каждым ребенком, не говоря уже о развивающих занятиях.

«В ясельной группе детям могут целыми днями не менять подгузники, а сделать это лишь перед приходом родителей», – рассказывает Ц-1 Ульфатмо, работающая нянечкой в одном из государственных детсадов.

Кстати, рацион в бюджетных садиках – в основном также «бюджетный». Молочная каша, как правило, делается на сухом молоке. Порции мяса – чисто символические.

Ведомственные садики – в несколько раз дороже, но родителями ценятся гораздо больше. Поэтому тоже всегда переполнены. Самыми популярными среди таких детсадов в столице Таджикистана считаются дошкольные учреждения «Таджиктекстилькомбината» и МВД.

Месячная плата в среднем составляет 500 сомони (около 60 долларов). Группы – в основном русскоязычные.

Частные садики: что хорошего и плохого

Частный садик в Душанбе обойдется в 100–200 долларов ежемесячно. В городе работает 11 таких учреждений.

За эти деньги предлагаются комфортные условия, программы развития по современным методикам. Кто-то работает по методу Монтессори, а где-то преподают и ментальную арифметику, есть спортивные занятия, уроки хореографии, музыки, иностранных языков. Бывают выезды на природу. В детском саду «Панда», к примеру, для малышей создали контактный зоопарк.

Однако и в этих учреждениях есть свои проблемы: зачастую в них слишком тесно. К примеру, садики нередко располагаются в частных домах, детей выводят играть в небольшой двор.

Беседующая с нами Инобат жалуется, что ее сына в частном садике кормили дешевой курицей и колбасой.

Душанбинка Сайрам считает ошибочным расхожее мнение о традиционно высоком качестве частных садиков.

«Отдала двухлетнюю дочь в один из самых разрекламированных частных садов, но уже через месяц пришлось забрать, – рассказывает она. – Каждый раз моя малышка рыдала, когда мы подходили к садику. А по вечерам забирали ее домой дико голодной».

По словам Сайрам, в детском учреждении не было даже карандашей. Ежемесячную плату в сотню долларов за этот сад она считает абсолютно неоправданной.

«В государственном садике было бы то же самое, но гораздо дешевле», – рассуждает она. Но в итоге отдала дочку в другой частный садик, за который платит 170 долларов, и очень довольна.

Лучший детсад – под управлением владельца?

Манижа, мама трехлетнего мальчика, выбирая детсад, пришла к выводу, что хороший садик – тот, которым управляет собственник, причем не только садика, но и помещения, в котором он находится. Поскольку в таком случае владелец бизнеса не платит аренду и меньше экономит на других расходах – питании воспитанников и зарплатах сотрудникам.

Житель Душанбе Фарход проблему дошкольного образования детей решил по-своему: обычный садик плюс развивающие курсы.

«Мы много частных садиков перевидали, в итоге пришли к такому выводу. Везде были свои проблемы, даже в самых дорогих. Поэтому решили отдать ребенка в обычный сад, а параллельно – водить его в развивающие центры. Так и дешевле выходит», – говорит Фарход.