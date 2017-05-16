Как таджикских мигрантов в России превратили в сторонников ИГ

Родственники таджикистанца Шахрома Ходжазода, осужденного в России с шестью земляками за терроризм, рассказывают, как ФСБ фабрикует дела против мигрантов.

Таджикское информагентство «Ахбор» в субботу, 13 мая, со ссылкой на свои источники поделилось подробностями уголовного дела в отношении мигрантов из Таджикистана.

22-летнего Шахрома Ходжазода и шесть его соотечественников осенью 2016 года обвинили в терроризме и приговорили к длительным срокам заключения в Тульской области России.

Сдай своих

По словам источника агентства, ни Шахром, ни пятеро его земляков не планировали ехать в Сирию и присоединяться к террористической организации «Исламское государство» (ИГ).

Эта история началась с того, что одного из таджикских мигрантов – Назархуджа Максудова задержали сотрудники ФСБ по Тульской области за просмотр видеороликов ИГИЛ в Интернете.

Взамен на освобождение предложили ему «сдать» несколько земляков.

Согласившись, Максудов пришел в квартиру мигрантов и начал говорить с ними на тему Исламского государства и Сирии, записывая их слова на камеру мобильного телефона.

«Он выбрал простых ребят, за которых некому было заступиться, – цитирует источника этой информации агентство. – В итоге все шестеро, в том числе Максудов, были арестованы. Четверых из них отправили в Таджикистан, где приговорили к шести годам лишения свободы. Сам Назархуджа Максудов и Шахром Ходжазода получили по десять лет тюрьмы. Их задержание сотрудники ФСБ срежиссировали отдельно, в каком-то парке, хотя пойманы они были намного раньше».

«Террорист» по сценарию

Агентство «Ахбор» также приводит письмо Шахрома Ходжазоды в посольство Таджикистана в России, где он уверяет, что не имел никаких террористических помыслов, а правоохранительные органы Тулы его оклеветали.

Шахром рассказывает, что, когда пошел в отделение полиции города Алексина за своим паспортом, который ранее у него отобрали, то там его погрузили в автомашину «Газель» и увезли в Тулу.

По его словам, один из сотрудников полиции по пути положил в его карман какую-то бумагу.

Позже машина остановилась, Шахрому скрутили руки, повалили его на землю и начали снимать происходящее на камеру. В итоге оказалось, что в кармане у Шахрома был билет в Турцию, откуда он якобы планировал поехать в Сирию.

Алиби – не в счет

Странным, по мнению Шахрома, является то обстоятельство, что именно в этот день – 13 октября 2016 года – камеры в отделении городской полиции Тулы не работали.

«В суде мне сказали, что в 9.40 я вышел из отделения полиции и направился в Тулу, где и приобрел билет. Однако у меня есть два свидетеля, которые в тот день пошли со мной в отделение полиции за моим паспортом и ждали меня снаружи. Когда я туда зашел, обратно меня уже не выпустили», – поясняет Шахром.

По словам свидетелей, на решение суда не повлияло даже то, что продавщица авиабилетов в суде сказала, что билет у нее приобрел совершенно другой человек.

Сомнительные аресты

За последнее время, особенно после теракта в Санкт-Петербургском метро 3 апреля, унесшего жизни 15 человек, сотрудниками ФСБ России по подозрению в терроризме были задержаны многие мигранты из стран Центральной Азии.

Самая нашумевшая операция проводилась в апреле текущего года, когда ФСБ опубликовала видеокадры задержания выходца из Кыргызстана Акрома Азимова.

Силовики в коротком видеоролике показали процесс задержания Азимова, сидящего на автобусной остановке, в районе Новой Москвы, в кармане которого в ходе обыска обнаружили боевую гранату РГД-5.

Однако через некоторое время родственники Азимова заявили в СМИ, что он находился в Кыргызстане на лечении и был арестован в больнице сотрудниками Госкомитета национальной безопасности страны, откуда потом был депортирован в Россию, гражданином которой он являлся.

Родственники отметили, что гранату Азимову могли подкинуть.

Несмотря на это, следствие установило: «Акрам Азимов оказывал пособническую помощь по переправке денежных средств, использованных при подготовке террористического акта в Петербурге».

Ранее многие российские правозащитники и журналисты не раз обвиняли спецслужбы России в навешивании ярлыков «террориста» на мигрантов из стран Центральной Азии.