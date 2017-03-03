Как таджикский мигрант нашел свое счастье в России

История таджика Амина Ашурова и россиянки Ирины Кузнецовой – о сострадании, благодарности и любви, закаленной бедой и суровыми законами таджикского общества.

Амин Ашуров – таджикский трудовой мигрант из Худжанда Согдийской области, один из многих граждан Таджикистана, которые отправились на заработки в Россию. Там он едва не погиб и встретил свою судьбу – этой удивительной историей он поделился с корреспондентом Ц-1.

Амин впервые увиделся со своей будущей женой в конце 2013 года. Ему тогда было 22, ей – 27. Он был холост, она – разведена, воспитывала сына.

Парень и молодая женщина познакомились в рязанском магазине стройматериалов «Леруа Мерлен». Амин приехал туда, чтобы сдать гипсокартонные листы, оставшиеся от очередного заказа, – были очень нужны деньги.

Продавец долго не хотел принимать возврат и вызвал начальника охраны – Ирину Кузнецову. Она выслушала, сжалилась и махнула рукой: «Ладно, принимай, удалю эту запись с камеры видеонаблюдения».

«Давайте я как-нибудь угощу вас таджикским пловом, дайте мне номер своего телефона», – полушутя попросил Амин. Номер получил, но так и не позвонил.

Спасительный номер телефона

В следующий раз они встретились 25 марта 2014 года. В тот день Амин вместе с другими рабочими разбивал второй этаж старого здания – на его месте планировалось строительство многоэтажки.

Постройка неожиданно рухнула прямо на людей. Парень попытался отскочить в сторону, упал, почувствовал сильную боль – и очнулся уже в больнице.

«В таких случаях прорабы обычно все бросают и сразу убегают, ведь рабочие в основном – нелегалы», – рассказывает Амин.

Но ему повезло: прораб позвонил Ирине – это был единственный российский номер в списке контактов телефона Амина. Он сказал, что с ее знакомым случилось несчастье.

Ирина не сразу поняла, о ком речь, но не смогла оставить человека в беде. Взяла служебную машину и сразу приехала. Прораб дал ей десять тысяч рублей и скрылся.

Выхаживала, как ребенка

Ирина – женщина крепкого телосложения, не зря работала начальником охраны – подняла лежащего без сознания Амина, уложила в машину и повезла домой. Там инсценировала его падение и вызвала «скорую». В больнице сказала, что это ее муж.

У парня были сломаны обе ноги, неделю он провел на больничной койке, еще больше месяца лежал в гипсе дома у Ирины.

«Они со своей матерью выхаживали меня, как ребенка, – вспоминает он. – Даже в туалет Ирина на руках носила».

После снятия гипса спасительница возила его на процедуры по реабилитации и в спортзал. Позже купила велосипед, чтобы он тренировал ноги, и заново научила ходить.

Вместо иняза – работа на стройке

Выздоравливая в доме Ирины, он часто вспоминал о своей семье, о детстве, о родине.

Амин вырос в неполной семье: когда ему было четыре года, отец ушел к другой, бросив жену с четырьмя детьми. Это был тяжелый удар для религиозной женщины, которая даже из дома без разрешения мужа не выходила, занималась только детьми и домашним хозяйством.

В некогда благополучную и зажиточную семью Ашуровых с уходом отца пришла бедность. Матери пришлось совмещать три работы, но она старалась изо всех сил, чтобы не только кормить и обувать детей, но и дать им хорошее образование.

В школе Амин был отличником, особенно хорошо ему давалось изучение иностранных языков, мечтал учиться в университете на факультете иностранных языков. Но поступить так и не получилось.

С седьмого класса ему пришлось подрабатывать на рынке, в 16 лет пошел в армию добровольцем. На службе научился производить отделочные работы, вернувшись, начал работать на стройках.

Деньги тратил в основном на лечение матери – ее здоровье к тому времени сильно пошатнулось. Когда понял, что в Таджикистане много не заработаешь, уехал в Россию.

На взятые в долг деньги ехал, как говорится, в никуда: ни знакомых, ни родных у него там не было. Поэтому, когда на стройке с Амином случилось несчастье, помощи ему было ждать не от кого.

За время, проведенное у Ирины, парню показалось, что он полюбил ее, как мать или сестру. Затем понял, что привязанность и чувство глубокой благодарности за спасение переросли в любовь, которая была взаимной.

Парень выздоровел, остался жить у Ирины и предложил пожениться.

Два года не решался сказать матери

Родные Ирины жениха приняли благосклонно: он был добрым, порядочным, непьющим. С первым мужем она рассталась сразу после рождения сына.

Так прошло два года, но с регистрацией брака они не спешили.

«Я сказал Ире, что свадьбу сыграем у меня дома, – рассказывает Амин. – Хотел познакомить ее с мамой».

Правда, он долго не решался сообщить матери о том, что его избранница старше его, разведена, у нее сын, которому почти десять лет, и они давно живут вместе.

В Таджикистане до сих пор соблюдаются древние традиции, нарушить которые – значит стать изгоем в обществе.

Парней, которые впервые женятся, называют джигитами, а их невесты должны быть девственницами. Жених и невеста накануне свадьбы проходят медицинское обследование, чтобы все убедились в соблюдении неписаных правил.

Женитьба джигита на разведенной женщине или вдове – повод для общественного порицания, пятно на всей семье.

«Вы должны целовать ей ноги»

Как и ожидалось, родня жениха была не в восторге от его выбора. Еще до его приезда до них дошли слухи о том, что у него есть женщина. Сплетники представили Ирину «старой татаркой», так что к приезду сына мать была в истерике и угрожала броситься в реку.

«У нее и брата были такие лица, когда они впервые увидели нас с Ириной, что я даже не хочу об этом вспоминать», – грустно говорит Амин.

Но неожиданно за русскую невесту вступилась жена его дяди, они жили по соседству и тоже пришли знакомиться.

«Сестрица, вместо того чтобы ругаться, вы должны поцеловать ноги этой женщине, – сказала родственница. – Она полгода ухаживала за вашим сыном, прикованным к постели. Без нее он бы сейчас был безногим инвалидом, который никому не нужен. Благодарите Бога, что послал вам этого ангела».

Отец Амина в ответ на просьбу о благословении женитьбы потребовал от сына сделать капремонт в доме, а от невестки – помощь в оформлении российской пенсии.

«После этого он окончательно упал в моих глазах», – комментирует наш собеседник требования своего отца.

В прошлом году они с Ириной все же поженились. Четыре месяца после свадьбы прожили в Таджикистане, пока Ашуров переоформлял паспорт.

За это время родные узнали Ирину лучше, приняли невестку и ее сына Руслана. Мальчик быстро подружился с соседскими детьми, его стали называть таджикским именем Рустамджон. «А меня Русланчик называет дядей Артемом», – улыбается Амин.

Амин Ашуров стал Артемом Кузнецовым

В Таджикистане Ирина приняла ислам ради мужа, но даже этим не снискала любви свекрови, которая просто успокоилась и смирилась с выбором сына, но все равно очень боится осуждения общества.

Как только документы Амина были готовы, в ноябре 2016 года семейная пара вернулась в Россию, подальше от недобрых взглядов и шушуканья за спиной.

Поселились в Рязани, купили восемь соток земли, строят дом. Амин сменил имя и фамилию – стал Артемом Кузнецовым.

Его мама тоже получила загранпаспорт и собирается к ним в гости, как только сын пришлет ей денег на билет.