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    Как таджикский мигрант нашел свое счастье в России

    История таджика Амина Ашурова и россиянки Ирины Кузнецовой – о сострадании, благодарности и любви, закаленной бедой и суровыми законами таджикского общества.

    Амин Ашуров и Ирина Кузнецова; фото из семейного архива
    Амин Ашуров и Ирина Кузнецова; фото из семейного архива

    Амин Ашуров – таджикский трудовой мигрант из Худжанда Согдийской области, один из многих граждан Таджикистана, которые отправились на заработки в Россию. Там он едва не погиб и встретил свою судьбу – этой удивительной историей он поделился с корреспондентом Ц-1.

    Амин впервые увиделся со своей будущей женой в конце 2013 года. Ему тогда было 22, ей – 27. Он был холост, она – разведена, воспитывала сына.

    Парень и молодая женщина познакомились в рязанском магазине стройматериалов «Леруа Мерлен». Амин приехал туда, чтобы сдать гипсокартонные листы, оставшиеся от очередного заказа, – были очень нужны деньги.

    Продавец долго не хотел принимать возврат и вызвал начальника охраны – Ирину Кузнецову. Она выслушала, сжалилась и махнула рукой: «Ладно, принимай, удалю эту запись с камеры видеонаблюдения».

    «Давайте я как-нибудь угощу вас таджикским пловом, дайте мне номер своего телефона», – полушутя попросил Амин. Номер получил, но так и не позвонил.

    Спасительный номер телефона

    В следующий раз они встретились 25 марта 2014 года. В тот день Амин вместе с другими рабочими разбивал второй этаж старого здания – на его месте планировалось строительство многоэтажки.

    Постройка неожиданно рухнула прямо на людей. Парень попытался отскочить в сторону, упал, почувствовал сильную боль – и очнулся уже в больнице.

    «В таких случаях прорабы обычно все бросают и сразу убегают, ведь рабочие в основном – нелегалы», – рассказывает Амин.

    Но ему повезло: прораб позвонил Ирине – это был единственный российский номер в списке контактов телефона Амина. Он сказал, что с ее знакомым случилось несчастье.

    Ирина не сразу поняла, о ком речь, но не смогла оставить человека в беде. Взяла служебную машину и сразу приехала. Прораб дал ей десять тысяч рублей и скрылся.

     Выхаживала, как ребенка

    Ирина – женщина крепкого телосложения, не зря работала начальником охраны – подняла лежащего без сознания Амина, уложила в машину и повезла домой. Там инсценировала его падение и вызвала «скорую». В больнице сказала, что это ее муж.

    У парня были сломаны обе ноги, неделю он провел на больничной койке, еще больше месяца лежал в гипсе дома у Ирины.

    «Они со своей матерью выхаживали меня, как ребенка, – вспоминает он. – Даже в туалет Ирина на руках носила».

    После снятия гипса спасительница возила его на процедуры по реабилитации и в спортзал. Позже купила велосипед, чтобы он тренировал ноги, и заново научила ходить.

    Вместо иняза – работа на стройке

    Выздоравливая в доме Ирины, он часто вспоминал о своей семье, о детстве, о родине.

    Амин вырос в неполной семье: когда ему было четыре года, отец ушел к другой, бросив жену с четырьмя детьми. Это был тяжелый удар для религиозной женщины, которая даже из дома без разрешения мужа не выходила, занималась только детьми и домашним хозяйством.

    В некогда благополучную и зажиточную семью Ашуровых с уходом отца пришла бедность. Матери пришлось совмещать три работы, но она старалась изо всех сил, чтобы не только кормить и обувать детей, но и дать им хорошее образование.

    В школе Амин был отличником, особенно хорошо ему давалось изучение иностранных языков, мечтал учиться в университете на факультете иностранных языков. Но поступить так и не получилось.

    С седьмого класса ему пришлось подрабатывать на рынке, в 16 лет пошел в армию добровольцем. На службе научился производить отделочные работы, вернувшись, начал работать на стройках.

    Деньги тратил в основном на лечение матери – ее здоровье к тому времени сильно пошатнулось. Когда понял, что в Таджикистане много не заработаешь, уехал в Россию.

    На взятые в долг деньги ехал, как говорится, в никуда: ни знакомых, ни родных у него там не было. Поэтому, когда на стройке с Амином случилось несчастье, помощи ему было ждать не от кого.

    За время, проведенное у Ирины, парню показалось, что он полюбил ее, как мать или сестру. Затем понял, что привязанность и чувство глубокой благодарности за спасение переросли в любовь, которая была взаимной.

    Парень выздоровел, остался жить у Ирины и предложил пожениться.

    Два года не решался сказать матери

    Родные Ирины жениха приняли благосклонно: он был добрым, порядочным, непьющим. С первым мужем она рассталась сразу после рождения сына.

    Так прошло два года, но с регистрацией брака они не спешили.

    «Я сказал Ире, что свадьбу сыграем у меня дома, – рассказывает Амин. – Хотел познакомить ее с мамой».

    Правда, он долго не решался сообщить матери о том, что его избранница старше его, разведена, у нее сын, которому почти десять лет, и они давно живут вместе.

    В Таджикистане до сих пор соблюдаются древние традиции, нарушить которые – значит стать изгоем в обществе.

    Парней, которые впервые женятся, называют джигитами, а их невесты должны быть девственницами. Жених и невеста накануне свадьбы проходят медицинское обследование, чтобы все убедились в соблюдении неписаных правил.

    Женитьба джигита на разведенной женщине или вдове – повод для общественного порицания, пятно на всей семье.

    Амин с женой Ириной и ее сыном Русланом в худжандской мечети Шейха Муслихитдина, лето 2016 года; фото из семейного архива
    Амин с женой Ириной и ее сыном Русланом в худжандской мечети Шейха Муслихитдина, лето 2016 года; фото из семейного архива

    «Вы должны целовать ей ноги»

    Как и ожидалось, родня жениха была не в восторге от его выбора. Еще до его приезда до них дошли слухи о том, что у него есть женщина. Сплетники представили Ирину «старой татаркой», так что к приезду сына мать была в истерике и угрожала броситься в реку.

    «У нее и брата были такие лица, когда они впервые увидели нас с Ириной, что я даже не хочу об этом вспоминать», – грустно говорит Амин.

    Но неожиданно за русскую невесту вступилась жена его дяди, они жили по соседству и тоже пришли знакомиться.

    «Сестрица, вместо того чтобы ругаться, вы должны поцеловать ноги этой женщине, – сказала родственница. – Она полгода ухаживала за вашим сыном, прикованным к постели. Без нее он бы сейчас был безногим инвалидом, который никому не нужен. Благодарите Бога, что послал вам этого ангела».

    Отец Амина в ответ на просьбу о благословении женитьбы потребовал от сына сделать капремонт в доме, а от невестки – помощь в оформлении российской пенсии.

    «После этого он окончательно упал в моих глазах», – комментирует наш собеседник требования своего отца.

    В прошлом году они с Ириной все же поженились. Четыре месяца после свадьбы прожили в Таджикистане, пока Ашуров переоформлял паспорт.

    Амин Ашуров (Артек Кузнецов) и Ирина Кузнецова накануне Нового года в Рязани; фото из семейного архива
    Амин Ашуров (Артек Кузнецов) и Ирина Кузнецова накануне Нового года в Рязани; фото из семейного архива

    За это время родные узнали Ирину лучше, приняли невестку и ее сына Руслана. Мальчик быстро подружился с соседскими детьми, его стали называть таджикским именем Рустамджон. «А меня Русланчик называет дядей Артемом», – улыбается Амин.

    Амин Ашуров стал Артемом Кузнецовым

    В Таджикистане Ирина приняла ислам ради мужа, но даже этим не снискала любви свекрови, которая просто успокоилась и смирилась с выбором сына, но все равно очень боится осуждения общества.

    Как только документы Амина были готовы, в ноябре 2016 года семейная пара вернулась в Россию, подальше от недобрых взглядов и шушуканья за спиной.

    Поселились в Рязани, купили восемь соток земли, строят дом. Амин сменил имя и фамилию – стал Артемом Кузнецовым.

    Его мама тоже получила загранпаспорт и собирается к ним в гости, как только сын пришлет ей денег на билет.

    Источник:Ц-1
    Темы: Таджикистан, Традиции Центральной Азии, Трудовые мигранты Центральной Азии
    Теги: мигранты семья Таджикистан традиции
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