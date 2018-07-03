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    • Таджикистан

    Калым — 50 тысяч долларов за брак с девушкой из Таджикистана

    Таджикская поэтесса Адиба Азиз предлагает законодательно закрепить калым в размере 50 тысяч долларов за брак иностранца с гражданкой РТ.

    Таджикская невеста; фото: bbc.com
    Таджикская невеста; фото: bbc.com

    Инициатива вызвала бурные споры в таджикском обществе. Одни поддерживают автора, говоря о социальной защите женщин, другие называют предложение узаконенной торговлей девушками.

    Поэтесса предлагает зачислять половину от суммы на счет невесты, а вторую часть денег отправлять ее родителям, в бюджет государства, а также обездоленным.

    В 2011 году власти Таджикистана обязали иностранцев, вступающих в брак с гражданками РТ, подписывать брачный договор и обеспечивать семью невесты жильем. Как результат – количество браков с иностранцами сократилось в десять раз.

    В Комитете ООН по ликвидации расовой дискриминации назвали эти ограничения серьезным нарушением прав человека, пишет «Озодлик».

    Темы: Права человека в Таджикистане, Традиции Таджикистана
    Теги: выкуп калым невесты права человека Таджикистан
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