Калым — 50 тысяч долларов за брак с девушкой из Таджикистана

Таджикская поэтесса Адиба Азиз предлагает законодательно закрепить калым в размере 50 тысяч долларов за брак иностранца с гражданкой РТ.

Инициатива вызвала бурные споры в таджикском обществе. Одни поддерживают автора, говоря о социальной защите женщин, другие называют предложение узаконенной торговлей девушками.

Поэтесса предлагает зачислять половину от суммы на счет невесты, а вторую часть денег отправлять ее родителям, в бюджет государства, а также обездоленным.

В 2011 году власти Таджикистана обязали иностранцев, вступающих в брак с гражданками РТ, подписывать брачный договор и обеспечивать семью невесты жильем. Как результат – количество браков с иностранцами сократилось в десять раз.

В Комитете ООН по ликвидации расовой дискриминации назвали эти ограничения серьезным нарушением прав человека, пишет «Озодлик».