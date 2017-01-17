Когда в Таджикский Памир снова полетит самолет?

Горно-Бадахшанская автономная область Таджикистана четвертый месяц остается без авиасообщения с Душанбе: единственный летавший Ан-28 по-прежнему на ремонте.

Самолет перестал летать в Хорог, административный центр самой крупной в Таджикистане Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО), в августе 2016 года. По сей день только разбитая автомобильная дорога связывает область со столицей.

В момент отмены рейса Хорог – Душанбе авиакомпания Tajik air объявила, что авиаперевозки возобновятся после завершения ремонта Ан-28 – единственного самолета, имевшегося для полетов в данном направлении.

Но спустя четыре месяца ситуация не изменилась.

Tajik air недавно обновила свое сообщение: «По поручению правительства Таджикистана мы продолжаем активно работать в этом направлении. Мы поставили перед собой цель – возобновить этот рейс. Весь вопрос сейчас сводится к технической подготовке Ан–28. Это финансовый вопрос, и он, конечно же, должен быть решен, но для нас также важным является обеспечение безопасности полетов по этому направлению».

Толкать самолет…

Летавший в Хорог из Душанбе и обратно Ан-28, по сути, является антиквариатом таджикской авиации, он давно устарел и морально, и по сроку службы. Жители Хорога не раз были свидетелями, как его толкали, как машину, чтобы завести мотор перед полетом.

Авиакомпания Tajik air давно обещает заменить самолеты, летавшие в этом направлении, на новые.

В частности, обещали к 2013 году пустить в эксплуатацию самолеты российского производства Sukhoi Superjet-100. С его производителем компания заключила договор еще в 2011 году, но в таджикском авиапарке Superjet так и не появился.

И вряд ли он появится в скором времени, если для компании даже ремонт старого Ан-28 упирается в финансовый вопрос.

Раньше помимо Ан-28 в Хорог также летал Як-40, но последние годы его редко «подключают» к процессу перевозки пассажиров, считая, что затраты не оправдывают расходов на эксплуатацию.

В авиакомпании часто жалуются на нерентабельность, и уже не раз было озвучено намерение закрыть рейс Душанбе – Хорог, но, будучи национальным перевозчиком, Tajik air имеет обязательства по осуществлению внутренних рейсов.

Вопрос рентабельности сильно сказывается на цене билета, который стоил 605 сомони (76 долларов). Это самое дорогое направление на внутреннем рынке.

Опасные дороги

Сейчас жители ГБАО добираются до столицы и обратно только на машине.

Расстояние между Хорогом и Душанбе составляет более 700 километров, большая часть пути проходит по горной скалистой местности с обрывами и бурными реками.

Сама дорога находится в очень плохом состоянии, особенно та часть, которая начинается в области. Ее ремонт здесь не видели со времен распада СССР.

Опасность тракта еще в том, что часто в зависимости от сезона здесь происходят сход лавин, камнепады и сели. Чтобы доехать из столицы до области и обратно, надо потратить от 12 до 16 часов.

Долгий и трудный путь по разбитым дорогам особенно тяжело переносят пожилые и больные люди.

Очень часто на опасном тракте происходят ДТП с трагическим исходом. Машины срываются в обрыв, и не всегда погибших могут найти в бурной каменистой реке.

Последнее происшествие на этом маршруте произошло в канун Нового года. Из Душанбе до Хорога не доехала автомашина Mitsubishi Pajero с двумя молодыми людьми, спешившими на праздник к родным.

Как стало известно, машина сорвалась в реку. Ее нашли через несколько дней в реке при въезде в ГБАО в районе Дарвоза. В салоне оказалось тело лишь одного человека, второй молодой человек до сих пор не найден.