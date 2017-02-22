Кто сорвал исторический рейс Душанбе–Ташкент?

В Таджикистане уволены топ-менеджеры Somon Air, по чьей вине, как решило руководство авиакомпании, 20 февраля был сорван рейс Душанбе–Ташкент, не осуществлявшийся 25 лет.

Как стало известно таджикским СМИ, авиакомпания Somon Air, выполнявшая рейс 4J 225, не смогла вовремя предоставить узбекской стороне всех необходимых документов и информацию для его принятия в Ташкенте.

В письме из Узбекистана, которое просочилось в СМИ, говорилось, что «Сомон Эйр» прислала документы накануне вылета рейса, 19 февраля, а по процедуре приема самолетов аэропорт в Ташкенте должен был передать их на рассмотрение в Службу национальной безопасности и Силам противовоздушной обороны страны.

Кроме того, авиационные власти Узбекистана сообщили, что «Сомон Эйр» направила им запрос на выполнение чартерных рейсов, а не регулярных, и что в Ташкенте до сих пор нет представительства таджикской авиакомпании, могущей организовать продажу авиабилетов на рейс.

Наказание было молниеностным

В Таджикистане на жалобу узбекской стороны отреагировали быстро: были уволены замглавы «Сомон Эйр», ее коммерческий директор Алишер Рустамов, лишились работы люди и за пределами авиакомпании.

Некоторые эксперты в Таджикистане успели высказаться, что Рустамов является одним из лучших специалистов отрасли и «пострадал» несправедливо, ответственность за инцидент, по их мнению, должно было нести высшее руководство авиакомпании.

Экономист из Душанбе Абдуманнон Шералиев считает, что отставка Рустамова была справедливой.

«Это был юридический вопрос, и получение разрешений, и переговоры по нему контролирует и даже ведет коммерческий директор. Так что это обоснованное увольнение. Не знаю, насколько он хороший специалист, но когда твоя авиакомпания выполняет международные рейсы, нужно быть хотя бы немного дипломатом», – говорит он.

Четверть века спустя

Авиасообщение между странами прервалось в 1992 году в связи с гражданской войной в Таджикистане.

Восстановление авиасообщения стало возможным благодаря потеплению узбекско-таджикских отношений вскоре после смерти первого президента Узбекистана Ислама Каримова.

Цена билетов на рейс Душанбе–Ташкент составила 148 долларов. Такую стоимость в Душанбе объяснили высокими налоговыми сборами ташкентского аэропорта.

Завтра, 23 февраля, «Сомон Эйр» должна сделать новую попытку возобновить прерванное четверть века назад авиасообщение между столицами Таджикистана и Узбекистана.

Авиакомпания «Сомон Эйр» является единственной частной авиакомпанией в Таджикистане, которая осуществляет рейсы в более 20 стран.

В своем авиапарке имеет шесть самолетов Boeing, два из которых являются ее собственными, четыре работают на лизинговой основе.