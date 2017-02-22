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    • Таджикистан

    Кто сорвал исторический рейс Душанбе–Ташкент?

    В Таджикистане уволены топ-менеджеры Somon Air, по чьей вине, как решило руководство авиакомпании, 20 февраля был сорван рейс Душанбе–Ташкент, не осуществлявшийся 25 лет.

    Фото: somonair.com
    Фото: somonair.com

    Как стало известно таджикским СМИ, авиакомпания Somon Air, выполнявшая рейс 4J 225, не смогла вовремя предоставить узбекской стороне всех необходимых документов и информацию для его принятия в Ташкенте.

    В письме из Узбекистана, которое просочилось в СМИ, говорилось, что «Сомон Эйр» прислала документы накануне вылета рейса, 19 февраля, а по процедуре приема самолетов аэропорт в Ташкенте должен был передать их на рассмотрение в Службу национальной безопасности и Силам противовоздушной обороны страны.

    Кроме того, авиационные власти Узбекистана сообщили, что «Сомон Эйр» направила им запрос на выполнение чартерных рейсов, а не регулярных, и что в Ташкенте до сих пор нет представительства таджикской авиакомпании, могущей организовать продажу авиабилетов на рейс.

    Наказание было молниеностным

    В Таджикистане на жалобу узбекской стороны отреагировали быстро: были уволены замглавы «Сомон Эйр», ее коммерческий директор Алишер Рустамов, лишились работы люди и за пределами авиакомпании.

    Некоторые эксперты в Таджикистане успели высказаться, что Рустамов является одним из лучших специалистов отрасли и «пострадал» несправедливо, ответственность за инцидент, по их мнению, должно было нести высшее руководство авиакомпании.

    Экономист из Душанбе Абдуманнон Шералиев считает, что отставка Рустамова была справедливой.

    «Это был юридический вопрос, и получение разрешений, и переговоры по нему контролирует и даже ведет коммерческий директор. Так что это обоснованное увольнение. Не знаю, насколько он хороший специалист, но когда твоя авиакомпания выполняет международные рейсы, нужно быть хотя бы немного дипломатом», – говорит он.

    Четверть века спустя

    Авиасообщение между странами прервалось в 1992 году в связи с гражданской войной в Таджикистане.

    Восстановление авиасообщения стало возможным благодаря потеплению узбекско-таджикских отношений вскоре после смерти первого президента Узбекистана Ислама Каримова.

    Цена билетов на рейс Душанбе–Ташкент составила 148 долларов. Такую стоимость в Душанбе объяснили высокими налоговыми сборами ташкентского аэропорта.

    Завтра, 23 февраля, «Сомон Эйр» должна сделать новую попытку возобновить прерванное четверть века назад авиасообщение между столицами Таджикистана и Узбекистана.

    Авиакомпания «Сомон Эйр» является единственной частной авиакомпанией в Таджикистане, которая осуществляет рейсы в более 20 стран.

    В своем авиапарке имеет шесть самолетов Boeing, два из которых являются ее собственными, четыре работают на лизинговой основе.

    Источник:Ц-1
    Темы: Транспорт в Центральной Азии
    Теги: Душанбе Сомон эйр Таджикистан Ташкент Узбекистан
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