Лишний вес – не главная проблема таджикских милиционеров

Таджикистанцы согласны с требованиям МВД, что хорошая физическая форма важна для правоохранителей, но считают не менее важным и их моральный облик.

В Министерстве внутренних дел Таджикистана создана комиссия, которая будет следить за физической формой сотрудников милиции. В

течение месяца милиционеры должны привести свой вес в соответствующие нормы.

Об этом 16 декабря сообщила Таджикская служба «Радио Свобода» .

Согласно установленным нормам, вес сотрудника милиции независимо от пола не должен превышать 75 кг. Мужчин ниже 168 см и женщин ниже 160 см в милицию не возьмут.

Сотрудники с массой тела, превышающей норму, будут сначала предупреждены, а затем уволены, если не похудеют.

По мнению душанбинского полковника милиции Алиакбара Абдуллоева, данные требования – лишь на благо внешнего облика сотрудника милиции, никакого нарушения прав в этом нет.

По его словам, при поступлении на работу в органы милиции кандидаты проходят жесткий отбор, а потом «запускают» себя, хотя сейчас МВД построило спортивные залы и стадионы возле отделений милиций.

Грубость, хамство и жестокость

Жителей Душанбе новое требование МВД повеселило – люди говорят, что некоторым таджикским милиционерам не мешает сбросить вес. Но при этом добавляют: было бы неплохо, если бы правоохранители еще и «научились вежливости».

– Они часто грубят людям, разговаривают так, будто они – хозяева жизни, а остальные находятся у них на иждивении, – говорит Рахмон, житель Душанбе.

Но и грубость, увы, – тоже не единственное, на что жалуются таджикистанцы. В отчетах «Коалиции НПО против пыток» в 2015 году было зафиксировано 45 случаев жестокого обращения сотрудников правоохранительных органов с задержанными.

Только за последние два месяца в Таджикистане было несколько громких дел с участием милиционеров.

В сентябре сотрудниками милиции был избит журналист таджикской газеты «Фараж» Доро Сухроби. Репортер пытался вступиться за уличного торговца, с которым милиционер грубо разговаривал. Сотрудники милиции отвезли его в райотделение, где жестоко избили.

У журналиста зафиксирован перелом руки, и после побоев он стал часто терять сознание, что может быть связано с травмами головы.

Случай получил широкую огласку, руководство МВД пообещало, что возьмет это дело под личный контроль и накажет виновных, до сих пор этого не произошло, как и в других подобных случаях.