Матери Памира хотят защитить сыновей в армии

Женщины Памира заявили о намерении создать Комитет матерей после насильственной смерти в армии 16 февраля еще одного солдата – 19-летнего Эхсона Элчибекова.

Одна из жительниц Горно-Бадахшанского автономного округа (ГБАО) Таджикистана сообщила Ц-1, что женщины региона намерены создать Комитет матерей, имеющих доступ в воинские части, где служат выходцы из ГБАО.

«Уже который наш мальчик погибает от «дедовщины», – говорит наша собеседница. – Мы не можем оставаться в стороне. Имея доступ в части, мы будем видеть, что там творится, и, возможно, сможем предотвратить гибель наших сыновей».

По словам женщины, идея создания организации пока обсуждается, но в скором времени солдатские матери надеются ее оформить и обратиться за поддержкой к правительству Таджикистана.

Солдат, вероятно, был задушен

Идея объединиться, чтобы защищать своих сыновей, возникла после смерти 19-летнего Эхсона Элчибекова, жителя Рушанского района ГБАО, солдата воинской части 06870 Душанбе, который погиб в части 16 февраля.

Его тело было доставлено на малую родину 21 февраля. В связи с тем, что дороги были перекрыты лавиной, сослуживцы на руках донесли его тело до родного села.

По словам родственников, во время омовения погибшего на теле были обнаружены раны, похожие на ножевые.

Как сообщает Таджикская служба радио «Свобода» со ссылкой на источник в Минобороны Таджикистана, Эхсон, вероятно, погиб после драки с сослуживцем – был задушен.

Земляки погибшего требуют расследования

Вчера, 27 февраля, около 70 жителей Рушанского района собрались у здания районной администрации и потребовали справедливого расследования гибели солдата. Родственники собираются также обратиться к президенту страны и международным организациям с этим требованием.

Военная прокуратура Душанбинского гарнизона возбудила уголовное дело по делу о гибели Эхсона Элчибекова. По подозрению в убийстве задержан один из сослуживцев.