Международные почтовые службы попытаются возобновить работу в Таджикистане

Сервисы доставки UPS и PONY EXPRESS подтвердили Ц-1 намерения приложить все усилия, чтобы получить лицензию Службы связи Таджикистана.

«UPS временно приостановила транзит товаров в Таджикистан и из Таджикистана из-за отсутствия лицензии, – сообщил Ц-1 Грегори Свинген, представитель американской логистической компании. – Вопрос лицензирования коснулся и других международных компаний, ведущих бизнес в стране».

В UPS пообещали попытаться восстановить работу в ближайшее время.

Российская PONY EXPRESS также подтвердила намерение получить лицензию, чтобы оказывать гражданам Таджикистана полный спектр логистических услуг.

Впрочем, источник в почтовой международной экспресс-службе TNT 7 июня сообщал таджикскому агентству «Азия-Плюс», что два месяца назад компания подавала заявление на получение лицензии в Службу связи Таджикистана, однако получила отказ.

В представительстве компании DHL, еще одного участника рынка, агентству сообщили, что их офис представители Службы связи опечатали без каких-либо объяснений.

Вчера замначальника Службы связи при правительстве РТ Ильхом Атоев сообщил национальному информагентству «Ховар», что деятельность иностранных почтовых служб на территории Таджикистана приостановлена в связи с вступившей в силу новой редакцией Закона РТ «О почтовой связи», в ст. 11 которого указано, что почтовые услуги подлежат лицензированию.

Чиновник заверил, что международные операторы экспресс-доставки смогут возобновить свою работу в стране «после положительного решения» о предоставлении им лицензии.

Услуги международных почтовых экспресс-служб сегодня доступны гражданам всех стран Центральной Азии, кроме Туркменистана.