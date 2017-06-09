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    Международные почтовые службы попытаются возобновить работу в Таджикистане

    Сервисы доставки UPS и PONY EXPRESS  подтвердили Ц-1 намерения приложить все усилия, чтобы получить лицензию Службы связи Таджикистана.

    Международные почтовые службы прекратили работу в Таджикистане 7 июня; фото: Спутник
    Международные почтовые службы приостановили работу в Таджикистане 7 июня; фото: Спутник

    «UPS временно приостановила транзит товаров в Таджикистан и из Таджикистана из-за отсутствия лицензии, – сообщил Ц-1 Грегори Свинген, представитель американской логистической компании. – Вопрос лицензирования коснулся и других международных компаний, ведущих бизнес в стране».

    В UPS пообещали попытаться восстановить работу в ближайшее время.

    Российская PONY EXPRESS также подтвердила намерение получить лицензию, чтобы оказывать гражданам Таджикистана полный спектр логистических услуг.

    Впрочем, источник в почтовой международной экспресс-службе TNT 7 июня сообщал таджикскому агентству «Азия-Плюс», что два месяца назад компания подавала заявление на получение лицензии в Службу связи Таджикистана, однако получила отказ.

    В представительстве компании DHL, еще одного участника рынка, агентству сообщили, что их офис представители Службы связи опечатали без каких-либо объяснений.

    Вчера замначальника Службы связи при правительстве РТ Ильхом Атоев сообщил национальному информагентству «Ховар», что деятельность иностранных почтовых служб на территории Таджикистана приостановлена в связи с вступившей в силу новой редакцией Закона РТ «О почтовой связи», в ст. 11 которого указано, что почтовые услуги подлежат лицензированию.

    Чиновник заверил, что международные операторы экспресс-доставки смогут возобновить свою работу в стране «после положительного решения» о предоставлении им лицензии.

    Услуги международных почтовых экспресс-служб сегодня доступны гражданам всех стран Центральной Азии, кроме Туркменистана.

    Источник:Ц-1
    Темы: Экономика Таджикистана
    Теги: DHL Pony Express TNT UPS бизнес доставка законодательство Таджикистана почта Таджикистан
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