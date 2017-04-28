Милиционеры в Таджикистане отбирают у школьников мобилки

Папы и мамы душанбинских школьников возмущены милицейскими рейдами, во время которых у детей забирают телефоны, а родителей штрафуют.

Душанбинцы в одной из местных групп в «Фейсбуке» несколько дней активно обсуждают борьбу милиционеров с детьми, которые нарушают запрет на ношение мобильных телефонов в школах.

«Моя дочь учится в девятом классе, – пишет Константин П., житель столицы Таджикистана. – На днях к ним в школу пришли сотрудники милиции, обыскали учеников и забрали их мобильные телефоны. Никто из учителей за детей не заступился. Потом милиционеры потребовали, чтобы родители пришли в отделение и заплатили штраф».

Телефон вернули после визита в милицию

Константин рассказал, что он сумел попасть на прием к сотруднику милиции, отобравшему телефон у его ребенка, через день после инцидента. В отделении телефон вернули, составили протокол, но обошлось без штрафа.

«Сотрудники милиции объяснили, что просто выполняют свою работу, ведь законом детям запрещено ходить в школу с мобильным телефоном, – рассказал душанбинец Ц-1. – Дочь подтвердила, что при входе в школу стоит знак, запрещающий ношение мобильного телефона на территории школы. Я понимаю, что предписание придумали не они. Но обыскивать одежду, сумки учеников и даже учителей – совершенно недопустимо».

По мнению родителя, если закон предусматривает запрет на ношение телефона на территории школы, то в школах должны быть предусмотрены шкафчики, в которых дети могли бы оставлять свои гаджеты на время уроков. Это позволило бы соблюсти закон, а родителям – оставаться на связи с детьми по пути в школу и обратно.

Как рассказал Ц-1 еще один отец столичного школьника, в начале марта милиционеры забрали телефон его сына и у школьного охранника, которому тот, как и другие дети, сдал его перед уроками согласно правилам учебного заведения.

«Меня вызвали в отдел милиции, взяли объяснительную, составили протокол и оштрафовали на 150 сомони (17 долларов США) за нарушение ст. 90 Закона «Об ответственности родителей», – говорит Самад.

«Сорвали урок и напугали»

Родители, которые участвуют в бурном обсуждении этой темы в соцсетях, недовольны не только действиями сотрудников милиции, но и самим запретом.

«Дочь рассказала, что урок сорвали, еще и напугали всех, – пишет в комментариях одна из участниц дискуссии. – Детей обыскивали, унижали, угрожали им. У моей телефон не отобрали – хорошо спрятала, но очень испугалась, что найдут, отберут, вызовут маму и оштрафуют».

Большинство участников дискуссий согласны с запретом использования мобильных телефонов во время уроков, но им важно быть на связи и контролировать местонахождение детей через мобильный телефон.

Опасения родителей обоснованны. В 2013 году Душанбе был взбудоражен исчезновениями детей в центре города. Одна из девочек была убита, еще двоих так и не нашли. Все дети, правда, были дошкольного возраста.

Учителя свои телефоны отключают

Учителям таджикских школ тоже запрещено использовать телефоны на территории школы. Законом это не предусмотрено, однако является требованием районных и городских отделов образования.

По словам учителя одной из столичных гимназий Сурайо Б., у них примерно раз в год тоже проводятся рейды, но в их гимназии сумки учителей еще не обыскивали.

«Мы отключаем свои телефоны на работе, директор предупредил нас о предписании горотдела образования, – рассказывает Сурайо. – Во время недавнего рейда милиционеры нашли телефоны у некоторых школьников, но не отбирали и не штрафовали – дали предупреждение».

Учительница одной из престижных столичных школ говорит, что от милицейских рейдов толку не много – школьники лишь на какое-то время перестают пользоваться телефонами и учатся лучше их прятать.

«Я поддерживаю запрет на ношение телефонов в школе, – говорит наша собеседница. – Во-первых, они отвлекают от учебы. Во-вторых, гаджет, который стоит, как годовая учительская зарплата – лишний повод похвастать тем, чего нет у других. Это усиливает социальное неравенство между детьми».

Что говорит закон

Запрет на использование мобильных телефонов в среднеобразовательных учебных заведениях предусмотрен ст. 8 Закона РТ «Об ответственности родителей за обучение и воспитание детей», которая гласит, что родители обязаны запрещать детям, обучающимся в общеобразовательных, начальных и средних профессиональных учреждениях образования, независимо от организационно-правовых форм, приносить и использовать мобильные телефоны.

За несоблюдение – предупреждение или штраф в размере от трех до пяти расчетных показателей, то есть 150–500 сомони (17–56 долларов США).

Юристы считают, что закон несовершенен, поскольку в нем говорится, кому нельзя «приносить и использовать мобильные телефоны», но не говорится, куда именно нельзя приносить и где использовать.

Кроме того, согласно нормам Процессуального кодекса страны, обыск может производиться только в присутствии двух понятых, с составлением протокола на месте, а изъятие вещей – на основании судебного акта. Все эти нормы во время милицейских рейдов по школам зачастую нарушаются.

«Личную неприкосновенность и тайну переписки граждан, в том числе учеников, обеспечивает и гарантирует Конституция РТ. Если есть основания для подозрений в отношении конкретного ученика или ученицы, уполномоченные правоохранительные органы должны делать свою работу осторожно и профессионально», – считает доктор юридических наук Шокирджон Хакимов.