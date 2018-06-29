На крупнейшей в Центральной Азии ГЭС начнется капитальный ремонт

На Нурекской ГЭС в Таджикистане спустя 45 лет после запуска ее первого агрегата ожидается капитальный ремонт за счет кредитов международных банков.

Первый агрегат Нурекской ГЭС в Таджикистане был запущен в 1972 году, и сегодня она нуждается в капитальном ремонте, который оценивается в 650 млн долларов США.

Заместитель главного инженера Нурекской ГЭС Саидшох Абдуллаев сообщил Ц-1, что уже имеется договоренность о выделении большей части этой суммы за счет кредитов Азиатского банка развития (АБР), Всемирного банка (ВБ), Исламского банка развития (ИБР) и банков из Германии.

По данным Абдуллаева, выбрана компания – исполнитель ремонтных работ. Это «Андерс Гидро». Кредиторы будут выделять деньги по мере необходимости, утверждает он.

Годовая мощность Нурекской ГЭС определена на уровне 11,2 млрд кВт∙ч электроэнергии в год, но в зависимости от уровня воды на реке Вахш, где расположена станция, мощность может доходить и до 13 млрд кВт∙ч.

Порядка 80% потребляемой электроэнергии в Таджикистане вырабатывается на этой станции. С 1972 года она в общей сложности произвела 438 млрд. кВт∙ч электроэнергии.

Заместитель главного инженера станции рассказывает далее, что электричество с Нурека поставляется и в страны региона, в частности – в Афганистан, Кыргызстан и Узбекистан.

По данным источника в энергохолдинге «Барки тоджик», в ходе капитального ремонта Нурекской ГЭС будут фактически заменены все распределяющие устройства, чтобы станция могла снабжать электричеством страну еще долгие годы.

Не исключено, что именно износ ее оборудования зимой 2016 года и стал причиной блэкаута во всем Таджикистане, когда по всей стране на несколько часов была приостановлена подача электричества.

Махмадумар Асозода, первый заместитель руководителя энергохолдинга «Барки тоджик», ранее сообщил СМИ, что, хотя причиной блэкаута стал сбой компьютерной программы энергосистемы Таджикистана, необходимость капремонта Нурекской ГЭС остается актуальной.

По его данным, 6 ноября нынешнего года, в День президента Таджикистана, будет запущен первый агрегат Рогунской ГЭС.

Строительство и ремонт ГЭС усилят позиции страны как поставщика электроэнергии, прежде всего в Афганистан и Узбекистан.

По информации «Барки тоджик», ежегодно Таджикистан обязался поставлять в соседний Узбекистан 1,5 млрд кВт∙ч электроэнергии.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе своего визита в Таджикистан в марте нынешнего года сообщил, что его страна намерена довести до 60% потребления электроэнергии за счет возобновляемых источников, а для такой задачи необходимо финансировать строительство ГЭС.

Поэтому Узбекистан, как заявил Мирзиёев, намерен принять участие в строительстве Рогунской ГЭС в Таджикистане.

В руководстве Нурекской ГЭС заверили Ц-1, что процесс капитального ремонта не повлияет на поставки электроэнергии потребителям. Ремонтные работы будут осуществляться поэтапно и без массового отключения агрегатов от выработки электричества.

При этом ремонтные работы не затронут проблему заиливания водохранилища Нурекской ГЭС, высота плотины которой – 300 метров. В настоящее время это самая высокая плотина водохранилища ГЭС в регионе и на постсоветском пространстве.

«Проблема заиливания водохранилища будет решена полностью только после пуска Рогунской ГЭС с высотой плотины в 330 метров. Рогунская ГЭС расположена выше Нурекской, и после ее пуска вода в Нурекское водохранилище будет поступать уже отстоявшейся», – сказал Саидшо Абдуллаев.

Проект создания Нурекской ГЭС на реке Вахш был разработан в конце 60-х годов прошлого столетия, когда главой Таджикистана был первый секретарь ЦК КП Таджикистана Турсун Улджабаев.

В 1997 году нынешний глава Таджикистана подписал указ о присвоении Нурекской ГЭС имени Улджабаева.

В настоящее время каскад гидростанций на реке Вахш состоит из семи действующих станций, еще две станции находятся на разных этапах строительства или проектируются. Для работы ГЭС трех нижних ступеней каскада используется магистральный канал.

Суммарная установленная мощность действующих станций каскада составляет 4775 МВт, проектная выработка электроэнергии – около 20 млрд кВт∙ч в год (при полностью реализованном каскаде мощность составит 9262,5 МВт, проектная выработка электроэнергии – около 37 млрд кВт∙ч в год).

Но, несмотря на наличие дешевой электроэнергии в Таджикистане, электричество остается дорогим продуктом для населения и предприятий.

В настоящее время население платит за каждый киловатт порядка 2,5 американских цента при самой низкой зарплате на просторах бывшего СССР.

А монополист – энергохолдинг «Барки тоджик» – не владеет ресурсами для ремонта своих гидростанций и вынужден просить средства у международных финансовых институтов.