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    • Таджикистан

    На таджикском Памире снова бушует стихия

    Сегодня в Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана сошла очередная лавина. Из-за дождей, селей и камнепадов в регионе перекрыты дороги и повреждены дома.

    Лавина, сошедшая в Хороге; фото: Ц-1
    Лавина, сошедшая в Хороге; фото: Ц-1

    После суровой зимы с сильными снегопадами в Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) – не менее суровая весна. Вот уже неделю льют дожди, за последние сутки на регион обрушилось несколько селей, лавин и камнепадов.

    Метеослужба прогнозирует дождливую погоду до 8 апреля. Кроме того, за последние сутки в ГБАО происходят подземные толчки магнитудой 4 балла.

    Дороги разрушены

    Как сообщают источники Ц-1 в Хороге (административный центр ГБАО), сегодня снежная лавина сошла в районе Барджиев. три дома в районе Тем, шесть домов в Ниводаке оказались под снежными завалами.

    По словам очевидцев, 29 марта камнепад наблюдается в горах над районом Саиден в центре Хорога, но до домов еще не докатился.

    Днем раньше селевой поток пронесся в Ванчском районе области, повредив 461 участок главной республиканской автотрассы, соединяющей центр с востоком Таджикистана. Дорога на данный момент перекрыта.

    На прошлой неделе селевой поток сошел в районе хорогской больницы. В итоге была перекрыта дорога, которую пришлось расчищать местным жителям.

    В районе Бартанга рухнула огромная каменная глыба, перекрыв дорогу, соединяющую дальние районы с центром Хорога. Сейчас там идут работы по расчистке пути.

    Лавины сошли и у кишлака Нишусп Шугнанского района, и в районе Рошткала, что в восьми километрах на восток от Хорога.

    Лавина, сошедшая в районе Рошткала
    Лавина, сошедшая в районе Рошткала

    Еду доставили на вертолете

    Как передают таджикские СМИ, глава области Шодихон Джамшед созвал экстренное собрание, на котором решался вопрос устранения последствий стихийных бедствий и принятия мер безопасности.

    Председатель ГБАО дал поручение обеспечить продовольствием жителей Бартанга, которые оказались отрезанными от мира.

    Сегодня вертолет Комитета по чрезвычайным ситуациям доставил жителям района еду и предметы первой необходимости.

    Минувшая зима выдалась на Памире одной из самых суровых за последние годы. Высота снежного покрова достигала 2,5 метра.

    Источник:Ц-1
    Темы: Таджикистан
    Теги: Горно-Бадахшанская автономная область дождь дорога лавина Памир снегопад стихия Таджикистан Хорог
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