Начато автобусное сообщение между Таджикистаном и Узбекистаном

С сегодняшнего дня, 15 мая, начинается автобусное сообщение между городами Таджикистана и Узбекистана, сообщил перевозчик с таджикской стороны – транспортная компании «Азия экспресс».

По данным компании, в первую очередь регулярное автобусное сообщение будет восстановлено между Ташкентом и Худжандом – административным центром Согдийской области Таджикистана.

Об этом «Газете.uz» сообщили представители туристического оператора Manzara Tourism, чей автобусный парк будет задействован в перевозках.

Презентационный рейс Ташкент – Худжанд – Ташкент назначен на 15 мая.

Автобусы будут курсировать круглогодично между автовокзалами «Ташкент» (Узбекистан) и «Худжанд» (Таджикистан), проходя через Нурафшон, Буку, контрольно-пропускные пункты «Ойбек» (Узбекистан) и «Фотехобод» (Таджикистан) и Бустон. В этих пунктах предполагается техническая остановка или посадка пассажиров.

Протяженность пути в один конец составляет 174 км. Поездка займет 4,5 часа, включая прохождение границы. Билеты можно приобрести в кассах автовокзалов «Ташкент» и «Худжанд».

Стоимость билета на рейс Ташкент – Худжанд составит 50 тысяч сумов, а Худжанд – Ташкент – 50 таджикских сомони ($1 = 8,95 сомони). Оплата производится в национальной валюте страны отправления.

В страховой компании «Таджикгосстрах» Ц-1 сообщили, что решением правительства РТ для автомобилей, въезжающих на территорию Таджикистана, введены обязательные страховые взносы: легковые автомобили – 462,25 сомони, микроавтобусы – 553,50 сомони, автобусы – 615 сомони, грузовые автомобили – 768,75 сомони, тракторы и другие виды транспортных средств – 305,50 сомони, велосипеды – 215,25 сомони.

Источник добавил, что на всех пограничных переходах работает представитель «Таджикгосстраха», который перед въездом на территорию страны оформит пассажирам страховой полис.