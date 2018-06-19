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    «Народный генерал» – о планах Ирана создать исламское государство в Таджикистане

    Осужденный на 25 лет оппозиционер Саид Киёмиддин Гози в сюжете государственного телеканала Таджикистана заявил, что Иран собирался создать в РТ исламское государство.

    Саид Киёмиддин Гози; фото из открытых источников
    Саид Киёмиддин Гози; фото из открытых источников

    «После того как идея провалилась, Тегеран попытался устроить в Таджикистане государственный переворот, руководителем которого назначили экс-замминистра обороны РТ Абдухалима Назарзода», заявил Гози.

    В конце своего выступления, продемонстрированного таджикским зрителям 18 июня, оппозиционер, прозванный «народным генералом», попросил соотечественников не повторять его ошибок и ценить мир и процветание в Таджикистане.

    Саид Киёмиддин Гози весной нынешнего года был депортирован в Таджикистан из России. Верховный суд РТ приговорил его к 25 годам лишения свободы за призывы к насильственной смене власти, измену родине, а также разжигание национальной, расовой, этнической и религиозной вражды.

    Популярность Гози получил в 1992 году, когда на митинге оппозиции заявил, что является «народным генералом». После гражданской войны работал в комиссии по примирению. В последние годы жил в России.

    Темы: Партия Исламского Возрождения Таджикистана, Таджикистан и оппозиция
    Теги: Иран Исламское государство народный генерал Таджикистан
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