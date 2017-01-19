«Не трогайте Душанбе!» – cоциальные сети о новом генплане города

Новый мэр таджикской столицы Рустами Эмомали готов взяться за генеральную реконструкцию города, включая исторический центр. Душанбинцы против.

С назначением нового мэра в Душанбе, которым стал 29-летний сын президента Рустами Эмомали, проектировщики завершили разработку нового генерального плана таджикской столицы.

Задача нового генплана: расширение территории Душанбе на 9,5 гектара за счет земель прилегающих к столице районов. Центр города тоже будут перекраивать.

Планируется перенос столичного аэропорта за пределы города, хотя там лишь два года назад был сдан в эксплуатацию новый терминал, строившийся пять лет и стоивший около 40 млн евро.

Под снос пойдут старинные жилые дома и здания, которые прилегают к центральному проспекту имени Рудаки, а также имеют архитектурное и историческое значение для Душанбе и горожан.

Среди «жертв» будущей реконструкции – здания театра оперы и балета, Министерства культуры, парламента, также известная популярная чайхана «Рохат», являющаяся визитной карточкой города.

Новое здание парламента, согласно данному генплану, будет построено на том же месте, на месте же других будет разбит сквер.

Душанбинцы выступают против этого плана. Социальные сети переполнены комментариями жителей столицы о намерениях городских властей. Мы выбрали самые интересные из них:

Alma Zh: О, НЕТ! Эти дома – душа города! Конечно, проектировщики никогда здесь не жили, у них нет никаких сентенций, чувств к этим домикам с ажурными балкончиками, арками, барельефами и гребешками… Они здесь не влюблялись, не страдали, не радовались и не были счастливы.

Они, наверное, вообще имеют представление о городе по Гугл-картам. Как можно разрушать знаковые достопримечательности? Одной фотографии мэрии или восточного бара было достаточно, чтобы понять, что речь идет о городе Душанбе. Ох как жалко!

Каждый камешек на дороге уже расскажет целую историю! Причем у каждого – своя история. А теперь стирают память. Грустно жить среди «беспамятных зомби».

P.E.: Нужно обращаться в ЮНЕСКО. Это какие-то варвары! Наши деды работали в этих зданиях. Это удивительные архитектурные сооружения! Видимо, им снится по ночам советский герб на здании парламента.

M.K.: Хаос, мракобесие, нищета, коррупция, семейная мафия, деградация, уничтожение и изменение истории, беззаконие и так далее. И это только «малая малость» того, что происходит в республике. О каком светлом будущем можно мечтать? Ладно, если бы семейная мафия была образованная и культурная, еще можно было глаза закрыть и на что-то надеяться, а так, увы!

Все выше перечисленное не изменит ситуацию в стране, ибо в их понятиях (мэрии, президента) – это заниматься показухой каких-то вшивых (безвкусных) зданий, построенных в центре города, чтобы просто радовали им глаз, типа «Вот мои достижения», и, конечно же, рисоваться перед гостями. Только вот С ЛИЦА ВОДУ НЕ ПИТЬ!!! Народ как бедствовал, так и будет бедствовать, вдобавок с деградацией.

N.V.: Во всех странах практически есть новый город и старый город. Мне кажется, было бы лучше, если бы в городе оставили все, как есть, а за пределами построили новый Душанбе.

Z.M.: Они только расширять и сносить умеют. Нет чтобы отстроить все заводы и фабрики и обеспечить народ работой.

S.Kh.: В центре города – тьма тьмущая кишлаков, которые нужно сносить. Зачем трогать нормальные и крепкие дома?

S.T.: Оперный балет! Эгоисты хреновы, вкладывают миллионы в то, что совсем сейчас не приоритет. Построили библиотеку шикарную, а школ нормальных нет; чайхану САМУЮ БОЛЬШУЮ в стране, где 40% населения ездят на заработки; самый большой в мире флагшток, когда даже в столице до сих пор не везде есть отопление и горячая вода. У стольких людей нет жилья. Постройте доступное жилье людям, школы в селах, фабрики, заводы. Не можете сами, выделяйте субсидии тем, кто может. Выпендрежники!

M.N.: Что в центре города, что на окраине и в любой точке страны, люди вложили деньги, годы жизни, нервы на строительство «своего и родного» дома. А тут в одно мгновение кто-то решил и сносит, даже не спросив не то что их согласия, а даже мнения. Таким образом, искореняется чувство патриотизма и принадлежности человека к Родине и частицы Родины – человеку. Без создания уважения и обеспечения неприкосновенности частной собственности говорить о любом виде развития – пустое дело.

N.T.: Расширение? За счет разрушения истории!

TJ Ali: Новому будущему президенту нужно больше места для своих родственников и для себя.

Н.Х.: Не трогайте центр. Другие микрорайоны обустройте лучше!

P.T.: Сделали песочницу из Душанбе(((

Л.Г.: Идиоты!!!!! Исторический центр не сносят нигде в мире, понастроили турецкое стекло, снесли сталинские строения, вы хоть знаете, какие архитекторы строили ЦУМ, Театр Маяковского?