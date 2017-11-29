Невиданное наказание чиновников Таджикистана за куриное мясо

Ввоз из Ирана недоброкачественного куриного мяса стал поводом для беспрецедентного количества уволенных чиновников Таджикистана.

По информации пресс-службы таджикского президента, 28 ноября на заседании правительства Эмомали Рахмон подверг критике все службы страны, допустившие ввоз недоброкачественной продукции из-за рубежа, в частности куриного мяса из Ирана.

Его импортировали в августе, и, по данным Министерства здравоохранения и социальной защиты Таджикистана, за последние полгода более ста граждан получили отравления от приема некачественной продукции, в том числе куриного мяса.

В итоге сразу после вчерашнего заседания президентская пресс-служба распространила информацию об увольнении начальника Службы государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Каримзода Холмухаммад Карима.

Другим постановлением был уволен начальник Службы государственного ветеринарного надзора Министерства сельского хозяйства Шерали Вазиров.

Также потерял пост директор Агентства по стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспекции при правительстве РТ Курбониён Ибодулло Карим.

К вечеру президентская пресс-служба также сообщила, что правительство решило объявить выговор председателю Налогового комитета Давлатзода Нусратулло и начальнику таможенной службы Абдуфатохи Гоиб.

Во время заседания правительства Рахмон заявил, что эти вышеуказанные ведомства «нанесли вред здоровью населения».

Президент также отметил, что нет необходимости ввозить куриное мясо в страну, в которой есть достаточное количество своих птицефабрик.

Лидер нации знает лучше…

Уволенные чиновники со смирением восприняли решение президента и правительства. Получивгий выговор начальник таможенной службы Гоиб в телефонной беседе с Ц-1 сказал, что «Лидер нации не наказывает безосновательно».

При этом признался, что у него были проблемы в работе, и в настоящее время проводится усиленная проверка продукции, ввозимой в Таджикистан из-за рубежа.

По информации пресс-секретаря Таможенной службы Таджикистана Джамили Мирбозхоновой, в течение нынешнего года сотрудники данного ведомства не раз задерживали ввоз незадекларированной продукции из Ирана, в частности, куриного мяса.

Так, в сентябре нынешнего года на таможенном посту в Согдийской области были задержаны более 10 тонн куриного мяса из Ирана.

Хозяин товара был оштрафован на 15 тысяч сомони (1700 долларов), а куры – уничтожены.