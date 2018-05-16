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    • Таджикистан

    Ночные учения силовиков напугали спящих жителей Душанбе

    Ночной разгон демонстрации с применением силы в Душанбе оказался учениями. В ночь на 14 мая жители столицы с ужасом наблюдали за баталиями силовиков с неизвестными.

    Ночные учения в Душанбе; фото: Tajinfo
    Ночные учения в Душанбе; фото: Tajinfo

    В пресс-службе МВД РТ поспешили заявить, что это были плановые учения. По словам представителя ведомства Умарджони Эмомали, роль агрессивных демонстрантов сыграли сотрудники правоохранительных органов.

    Один из лидеров таджикской оппозиции в изгнании Темур Варки отметил на своей странице в Facebook, что народные выступления в Армении, завершившиеся мирной сменой власти, не дают покоя руководству страны. 

    Сайт таджикской оппозиции Tajinfo, заблокированный в РТ, связывает учения с визитом в Душанбе президента Белоруссии Александра Лукашенко.

    «…Если сопоставить, что данные учения были приурочены к обеспечению безопасности высокопоставленного гостя, то не совсем понятно, зачем отрабатывать в данной ситуации «разгон толпы», пишет издание.

    Визит Александра Лукашенко в Таджикистан завершается сегодня, 16 мая. Главы двух стран уже обсудили торгово-экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество.

    Темы: Таджикистан и оппозиция, Эмомали Рахмон
    Теги: Александр Лукашенко Душанбе Ночные учения Таджикистан
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