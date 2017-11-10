ОБСЕ активизировалась в Таджикистане после охлаждения отношений

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) профинансирует в РТ создание регионального центра по вопросам минной безопасности.

Как сообщили в офисе ОБСЕ в Душанбе, решение было принято накануне, 9 ноября, на встрече министра обороны Таджикистана Шерали Мирзо с послом

– главой Бюро ОБСЕ в Таджикистане.

По имеющейся информации, на первом этапе ОБСЕ намерена выделить на строительство и оснащение данного центра более 400 тысяч евро.

Также организация проведет за рубежом курсы обучения сотрудников данного центра.

Это будет первый противоминный центр в Центральной Азии, где в некоторых ее странах остро стоит вопрос минной безопасности.

Узбекистан, начиная с 2000-х годов, заминировал некоторые участки госграницы с Таджикистаном и Кыргызстаном, где уже погибли десятки граждан.

Кроме, того в некоторых регионах Таджикистана после окончания гражданской войны 1992–1997 годов остались неразорвавшиеся мины, на которых также подрываются мирные люди.

За последние два года это первый сигнал ОБСЕ к сближению с Таджикистаном.

Отношения между Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе и Душанбе ухудшились после участия таджикской оппозиции – членов запрещенной в стране Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) и «Группы 24» на заседании по правам человека ОБСЕ в Варшаве в 2015 и 2016 годах.

В нынешнем году ОБСЕ также предоставила возможность участвовать на данных заседаниях как представителям таджикских властей, так и оппозиции.

Но таджикские власти дали понять, что в случае продолжения такой политики ОБСЕ они пойдут на закрытие представительства этой организации в столице РТ.

В итоге Душанбе и ОБСЕ остановились на ограничении мандата организации в Таджикистане и закрытии ее региональных представительств.