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    • Таджикистан

    Памирцы вручную расчистили от снега 12 км дороги

    Жители поселков на Памире, больше месяца отрезанные от мира из-за снегопада, откопали лопатами 12 км дороги, не дождавшись помощи от властей Таджикистана.

    Засыпанные снего окрестности поселка Поймазор в Горно-Бадахшанской области Таджикистана; фото: Ц-1
    Засыпанные снего окрестности поселка Поймазор в Горно-Бадахшанской области Таджикистана; фото: Хилватшо Махмуд

    Три поселка в Ванчском районе Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана – Поймазор, Ванв и Сунгад – с 28 января отрезаны от мира. Уровень снега в этом районе достигал двух с половиной метров.

     Откапывали лопатами

    Хилватшо Махмуду, выходцу из Поймазора (джамоат Рованд), его родственники в Ванче рассказали, что для очистки дорог, ведущих к этим поселкам, был направлен один трактор, который сразу же сломался.

    В итоге жителям Поймазора, в котором живет около семисот человек, пришлось лопатами очищать дороги и самостоятельно посыпать их песком. С 28 января по начало марта они справились с 12 км дороги.

    По словам Махмуда, жители кишлаков не дождались никакой помощи от Комитета по чрезвычайным ситуациям Таджикистана и других госорганов.

    Заключенным в снежный плен еще повезло, что у них была электроэнергия благодаря малой ГЭС, построенной усилиями самих жителей поселков при финансовой поддержке Фонда Ага-Хана. В других кишлаках, где таких станций нет, электричества не было по несколько дней.

    Гуманитарная помощь от российских военных

    Лавина в Таджикистане; фото: vecherka.tj
    Лавина в Таджикистане; фото: vecherka.tj

    4 января жители засыпанных снегом горных поселков получили две тонны гуманитарного груза – его доставили вертолетом российские военные из расположенной в Таджикистане военной базы, о чем сообщали российские СМИ.

    Таджикистан в этом году столкнулся с сильнейшими за минувшие 30 лет снегопадами. По данным от Комитета по чрезвычайным ситуациям Таджикистана в горных районах зафиксирован сход около шестисот лавин, жертвами которых стали 20 человек.

    В Горно-Бадахшанской области страны до сих пор не возобновлено сообщение со всеми горными поселками.

    Источник:Ц-1
    Темы: Происшествия, Таджикистан
    Теги: Горно-Бадахшанская автономная область лавина Погода Поймазор снег Таджикистан
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