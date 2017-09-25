Переговоры Душанбе и ПИВТ — это возможно?

В Таджикистане и за его пределами обсуждают заявление с трибуны ОБСЕ в Варшаве главы исламской партии Мухиддина Кабири о возможном диалоге с властями.

Глава ныне запрещенной Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) Мухиддин Кабири, выступая в сентябре на конференции Организации по правам человека в Европе (ОБСЕ) в Варшаве, впервые со времени своего изгнания заговорил о возможном диалоге в Душанбе.

Его выступление транслировалось по Сети, и его увидели многие в Таджикистане, хотя перед началом конференции ОБСЕ информагентство «Ховар» со ссылкой на неопределенные источники сообщило, что «в случае если глава запрещенной террористической ПИВТ будет допущен к выступлению, то таджикские власти рассмотрят вопрос уже полного закрытия представительства этой организации (ОБСЕ) в Таджикистане».

Но выступление Кабири удивило многих в силу того, что «главный террорист», по версии властей, впервые за последние два года заговорил о возможности диалога.

Махмуджон Файзрахмонов, представитель ПИВТ, подтвердил, что Кабири говорил о проблемах, накопившихся между властями стран Центральной Азии и их оппонентами. В частности он сказал, что данный саммит является подходящей площадкой для начала диалога между властями и оппозиционерами, чтобы найти пути выхода из сложившейся ситуации.

Стратеги власти против

Но эксперты внутри Таджикистана, выступающие на стороне властей, скептически высказались об инициативе лидера ПИВТ. Один из главных идеологов таджикских властей в Центре стратегических исследований при президенте Таджикистана Махди Собир открыто заявил, что верить в реальность таких переговоров нельзя.

Оглядываясь на недавнюю историю этой партии в вопросах мирных переговоров с властями, он заметил, что «в последние годы ПИВТ показала всему миру, что не отказалась от своих намерений и продолжает свою террористическую деятельность».

Он напомнил, что в гражданской войне 1992–1997 годов, основным зачинщиком которой и являлась ПИВТ, погибли 157 тысяч жителей Таджикистана.

«Экономический ущерб от этой войны составил миллиарды долларов, и стало ясно, что данная партия все так же не отказалась от террористической деятельности», – считает Махди Собир.

При этом один из главных правительственных стратегов считает, что после запрета деятельности ПИВТ решением Верховного суда Таджикистана мировое сообщество не вправе давить на Душанбе с требованием начать переговоры с этой партией.

«По прошествии определенного времени они (члены ПИВТ) могут вернуться в Таджикистан и проживать в качестве обычных граждан», – предлагает взамен Собир.

Тем временем глава Демократической партии Таджикистана и депутат нижней палаты парламента Саидджафар Усмонзода и вовсе отказался от каких-либо переговоров с ПИВТ.

«Сейчас ПИВТ не является политической силой в Таджикистане. В годы гражданской войны власти были вынуждены пойти на переговоры с ПИВТ. А какой силой сейчас обладает эта партия или она где-то прячет порядка 20 тысяч вооруженных борцов в Таджикистане? Считаю, что эта партия более не имеет даже морального права требовать начала переговоров», – отметил Усмонзода.

Граждане и часть общества

Но не все в Таджикистане склонны списывать со счетов ПИВТ в качестве реальной политической силы.

Таджикский аналитик Абдумалик Кодиров считает, что члены ПИВТ являются гражданами Таджикистана, и власти в целях обеспечения мира и спокойствия в стране должны помириться с этой группой в обществе.

«В годы гражданского противостояния Таджикистана обе стороны конфликта совершали преступления большей тяжести, но в итоге все же пришли к миру. Отказ от переговоров сейчас не станет признаком мудрости. Необходимо в целях обеспечения улучшения прогресса в стране как можно раньше начать этот диалог», – считает эксперт.

ПИВТ была признана террористической организацией и запрещена на территории Таджикистана после попытки мятежа экс-замминистра обороны страны Абдухалима Назарзода осенью 2015 года.

Руководство же ПИВТ не раз заявляло, что история с «мятежом» была придумана властями Таджикистана, для того чтобы объявить вне закона главную оппозиционную партию страны.

Позже в Таджикистане были арестованы 11 членов политсовета ПИВТ, двоих из них приговорили к пожизненному сроку заключения. В общем, к настоящему времени арестовано порядка 200 активистов ПИВТ.

Ранее посол Польши в Таджикистане и Узбекистане Петр Ивашкевич в беседе с таджикскими СМИ подтвердил, что Варшава предоставила убежище некоторым активистам ПИВТ.

По словам дипломата, Польша не считает ПИВТ террористической и экстремистской организацией, поэтому нет необходимости в аресте и выдаче Таджикистану ее активистов.