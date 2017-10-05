Подарок ко дню рождения президента Таджикистана

Сегодня президенту Таджикистана Эмомали Рахмону исполняется 65 лет, и малоизвестный писатель в стране предложил объявить 5 октября Днем нации.

Лукмон Курбонов, до сей поры малоизвестный писатель из города Пенджикент Согдийской области РТ, решил преподнести президенту Таджикистана в день рождения особый подарок.

В материале, опубликованном 4 октября в правительственной газете «Джумхурият», он предлагает объявить 5 октября Днем нации.

Курбонов мотивирует свое предложение тремя важными пунктами в деятельности Эмомали Рахмона: создание государственности, единства и сохранение языка.

Автор подчеркивает, что «ежегодно и стар и млад в Таджикистане с радостью и признательностью отмечают день рождения основоположника мира и согласия, Лидера нации, Героя Таджикистана Эмомали Рахмона.

«Думаю, весь славный народ Таджикистана поддержит предложение считать день рождения Эмомали Рахмона Днем нации», – утверждает он.

Апогей захваливания

В последние годы в государственных СМИ Таджикистана оды в честь Рахмона, к которому обращаются лишь как к «основоположнику мира и национального согласия, Лидеру нации», достигли своего апогея.

Все государственные и частные теле- и радиоканалы круглосуточно занимаются восхвалением его деятельности и членов его семьи на государственной службе.

Два года назад президент Рахмон назначил свою дочь Озоду Рахмон, тогда еще заместителя министра иностранных дел Таджикистана, руководителем Аппарата президента.

А весной нынешнего года своего сына Рустама Эмомали, который руководил Агентством по финансовому контролю и борьбе с коррупцией в Таджикистане, – мэром Душанбе.

Так или иначе, все семь дочерей и два сына таджикского лидера устроены прилично. К тому же все зятья Рахмона также трудоустроены на высоких государственных должностях – они занимают посты, начиная от первого заместителя Национального банка страны до заместителей министров.

Титул и для жены

После посещения Эмомали Рахмоном и членами его семьи Мекки в прошлом году появились публикации в правительственных СМИ с предложением придать звание «лидер всех правоверных женщин Таджикистана» супруге Эмомали Рахмона, которая не является публичной фигурой и занимается исключительно домашними заботами.

Ко всему прочему брат жены президента – Хасан Асаддуллозода почти сразу же после прихода к власти самого Рахмона был назначен главой «Ориёнбанка» и теперь является главным финансовым олигархом Таджикистана, он также учредитель авиакомпании «Сомон Эйр» – крупнейшего авиаперевозчика Таджикистана.

Хотя источники финансирования этой авиакомпании неизвестны, но так получилось, что первые новые «Боинги» для «Сомон Эйр» были приобретены после принудительной продажи населению акций будущей Рогунской ГЭС, средства от которых были аккумулированы именно в «Ориёнбанке».

Председатель колхоза

Эмомали Рахмонов до 19 ноября 1992 года являлся директором совхоза имени Ленина Дангаринского района, а на 16-й сессии Верховного совета Таджикистана был избран его председателем.

Справедливости ради стоит напомнить, что к тому времени он являлся и депутатом Верховного совета, и одновременно в силу продолжающейся гражданской войны в Таджикистане был избран и председателем исполкома Кулябской области, которая на 16-й сессии Верховного совета была упразднена и объединена совместно с Кургантюбинской в новую Хатлонскую область.

После принесения присяги на посту председателя Верховного совета Эмомали Рахмон публично заявил, что не допустит своих родственников к государственной службе.

Простые колхозники…

В частности, он сказал, что все его родственники – «простые колхозники» и не намерены заниматься госслужбой. Но последующие 25 лет независимости показали, что «колхозники» очень даже мечтали о госслужбе. Как отмечают политологи, «у Рахмона, как он сам говорил, нет достаточно образованных родственников, но практика показала, что «тележек» в его личном обозе предостаточно».

Через пару лет после избрания председателем Верховного совета Таджикистана Эмомали Рахмонов вернулся к теме восстановления должности президента страны, которая была аннулирована на 16-й сессии в силу неэффективности и коррумпированности должности.

На этих президентских выборах Эмомали Рахмону противостоял экс-премьер-министр Таджикистана Абдумалик Абдулладжанов, который ныне эмигрировал в США.

После убедительной победы…

По мнению экспертов, тогда на выборах большинство граждан проголосовало за кандидатуру Абдулладжанова, но «провластным политтехнологам» в итоге удалось показать общественности «убедительную победу» Рахмона.

В последующие годы теперь уже Эмомали Рахмон трижды – в 1999, 2006 и 2013-м годах – избирался президентом Таджикистана. С 1999 года он уже стал избираться на семилетний президентский срок.

Одновременно Эмомали Рахмон является председателем правительства, главнокомандующим Вооруженных сил, президентом Национального олимпийского комитета, председателем Совета безопасности, председателем Общественного совета, председателем правящей Народно-демократической партии, председателем Ассоциации таджиков и народов мира, говорящих на фарси, – «Пайванд», руководителем Движения национального единства и возрождения Таджикистана.