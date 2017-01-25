Помогут ли женщины примирению в таджикско-кыргызском приграничье?

Женщины устраивают фестивали, чтобы подружить декхан из Таджикистана и Кыргызстана. Хотя в недавней драке без женского участия не обошлось.

Жители приграничных регионов Ферганской долины пытаются заранее предотвратить конфликты из-за воды, земли и пастбищ, которые традиционно обостряются с приходом весны.

Нужно определить границы

«Многих ссор и драк можно было бы избежать, решив проблему с разметкой границы, – говорит Бузейнеб Ташбекова, глава женсовета сельской управы Кулунди Кыргызстана. – Все бы четко знали, где чья земля. Надоели ссоры, ведь мы соседи, в селах много интернациональных семей».

И добавляет, что даже кыргызский исторический герой Манас женился на таджичке Ханике Хонум.

Урпия Саттарова, жительница кыргызского селения Максад, граничащего с таджикским селом Овчи Калача, ностальгирует по советским временам, когда границ не было, и считает виной всему бедность – из-за нее мужчины становятся агрессивными.

Матери всех помирят

«Женщины Ферганской долины – за мир и сотрудничество!» – так назывался дружеский фестиваль в селении Кулунди Лейлекского района Баткенской области Кыргызстана, который состоялся 24 января.

Праздник организовали активисты из таджикской организации «Новое поколение» при поддержке канадских доноров.

«Женщины двух стран никогда не конфликтовали и не участвовали в решении конфликтов», – уверена одна из участниц фестиваля Мухаррам Джураева, глава Совета женщин таджикского селения Хистеварз.

«От нас зависит, как воспитывать детей и какие отношения с соседями они будут потом выстраивать, – рассуждает Джураева. – Для матерей не бывает границ, мы всегда найдем общий язык. Мужья и дети всем одинаково дороги!»

Исследования общественной организации «Новое поколение» показали, что 90% приграничных конфликтов происходят между мужчинами. Постепенно к конфликтам отцов подключаются сыновья.

Координатор проекта Нодира Якубова объясняет идею подключения женщин к примирению в приграничье тем, что в менталитете обеих стран мать – сильная и авторитетная персона.

В проекте участвуют около трехсот женщин из приграничных районов Таджикистана и Кыргызстана: Бабаджана, Гафурова, Исфары, Баткена и Лейлека. Участниц проекта обучают азам конфликтологии и психологии, консультационным методам решения проблем.

Провокатор или пострадавшая?

Недавний конфликт между жителями приграничных сел случился 22 января примерно в трехстах километрах от села, где проходил дружеский фестиваль.

Парни из таджикского села Сомониён джамоата Чорку Исфаринского района подрались с мужчинами из кыргызского селения Аксай.

По иронии судьбы, инициатором драки считают женщину – так написано в официальном заявлении погранвойск ГКНБ Таджикистана по поводу случившегося.

По версии пограничников, драку между жителями соседних сел и разных стран спровоцировала глава кыргызского села Кок-Таш Разия Осорова.

Трое граждан Таджикистана возвращались домой после футбольного матча через территорию Кыргызстана (так пролегает граница), по пути возник конфликт с местными парнями. Вина Осоровой состоит в том, что она позвала на подмогу больше десятка кыргызстанцев.

В итоге досталось не только местным таджикистанцам, но даже приехавшим на место исфаринским милиционерам – стекла их машин разбиты камнями, у начальника погранпоста «Душанбе» незначительно повреждена рука.

Кыргызстанские пограничники, в свою очередь, обвиняют таджикских граждан в избиении Разии Осоровой, которую пришлось госпитализировать.

Закончилась история тем, что в приграничных селах временно отключили мобильную связь, границу взяли под усиленный контроль.

Чиновник проблем не видит

Спокойно к конфликтам на приграничье относится только глава Государственного комитета по землеустройству и геодезии РТ Раджаббой Ахмадзода.

«Двухсторонние переговоры продолжаются, и проблем в этом вопросе нет», – заявил чиновник во время пресс-конференции на прошлой неделе, затрагивая тему делимитации и демаркации таджикско-кыргызской границы.

Тем временем попытки примирения жителей спорных территорий между Кыргызстаном и Таджикистаном предпринимаются международными организациями больше десяти лет.

Общая протяженность линии государственной границы Таджикистана с Кыргызстаном составляет 987,5 км. За 25 лет было обозначено чуть больше половины, 520 км.