Последний звонок в Таджикистане прозвучит еще тише

Минобразования Таджикистана запретило «последние звонки» в школах во избежание поборов с родителей, но последние все равно намерены отпраздновать окончание учебного года своих детей.

В начале мая Министерство образования Таджикистана пригрозило увольнением директорам школ, которые допустят празднование окончания учебного года в своих образовательных заведениях.

Официально праздник «последнего звонка» в таджикских школах называется «звонком зрелости», с 2014 года его отмечали лишь символично.

В этом году празднование и вовсе запретили. Таким образом, власти пытаются бороться с поборами в школах: «последний звонок» и выпускной бал традиционно обходились родителям учеников в немалую сумму.

«С некоторых учеников требуют по 150 сомони (около 20 долларов) на фотоальбомы, ленты, вечеринки. Если в семье несколько школьников, представляете, какие это большие расходы для семьи?» – заявил в начале мая таджикским СМИ пресс-секретарь министерства Эхсон Хушбахтов.

Родители намерены устроить праздник

Многие родители таким запретом недовольны, считая, что детей лишают их праздников. Поэтому они вместе со школьниками по-прежнему находят возможность отметить окончание школы – в стенах учебного заведения или за его пределами.

«Это же вступление во взрослую жизнь – один из важных этапов для каждого человека. Я помню, как мы отмечали в наше время, – говорит Зебо Султоншоева, жительница Душанбе. – Это был послевоенный период в конце 90-х, был кризис, и праздник у нас был не такой богатый, но с ним связано немало теплых воспоминаний. Очень неприятно, что сегодняшнюю молодежь этого лишают».

В школе ее сына «последнего звонка» тоже не будет, но некоторые родители все же решили устроить детям праздник.

«После получения аттестатов мы организуем торжество на даче одного из учеников, с участием родителей. Учителей тоже хотим пригласить, но с ними пока не говорили».

Родители опасаются, что учителей могут наказать за участие в подобном мероприятии. На поборы в школе наша собеседница не жалуется – для ее семьи, говорит, это деньги небольшие.

«Запомнятся лишь маршировки»

Жительница Душанбе Дильбар, мама одного из выпускников этого года, тоже недовольна запретом Минобразования.

«Из праздников детям запомнятся лишь маршировки. Туда загоняют силой, тратят на это деньги из бюджета, а отмечать школьное торжество за свой счет, оказывается, нельзя», – возмущается Дильбар.

По ее словам, сейчас класс ее сына уже сделал фотоальбомы, ленты будут тоже сами делать. Учителя в эти дела школьников не вмешиваются.

Родителям выпускников еще предстоит собраться и решить, как отпраздновать окончание школы и не нарушить при этом таджикский закон о традициях и праздничных мероприятиях.

«В крайнем случае, обойдемся подарком для сына, – рассуждает Дильбар. – Очень хочется, чтобы этот день стал для него особенным».

Столичные учителя, с которыми мы пообщались, к запрету Минобразования относятся спокойно. О том, что в школе нельзя собирать деньги, они тоже знают.

«На учителей давно уже вешают ярлык взяточников, – говорит один из завучей душанбинской школы. – Сегодня уже страшно принимать от детей любые подарки».

Впрочем, школьников, лишенных права на праздник, наш собеседник тоже жалеет.

На школьный праздник отдадут последнее

Даже малообеспеченные родители, о которых проявили заботу в Министерстве образования, недовольны запретом на «последний звонок».

Многие готовы последние деньги потратить на обязательные атрибуты школьного праздника для ребенка.

Душанбинка Гулчахон – одна из таких матерей. Они с мужем – безработные, воспитывают двоих детей, старшая дочь в этом году оканчивает первый класс.

Большую часть денег от недавно подвернувшегося заработка – 30 сомони из 50 заработанных (четыре доллара из шести) – она намерена потратить на виньетку для дочки.

«Я хочу, чтобы у моих детей было то, чего не было у меня, – говорит наша собеседница, сожалея о том, что сама так и не окончила школу. – Я всегда с завистью смотрела на выпускников, студентов, сожалела, что у меня не было всего этого. Будь у меня образование, возможно, и жизнь сложилась бы иначе».