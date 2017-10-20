Правозащитники США вступились за секс-меньшинство Таджикистана

Правозащитная организация Human rights first обратилась к Госсекретарю США с тревогой, после того как Таджикистан поставил на учет 367 геев и лесбиянок в стране.

В опубликованном на сайте организации обращении к Госсекретарю США Рексу Тиллерсону отмечается, что недавняя регистрация представителей секс-меньшинств в Таджикистане может служить предвестием насилия и дискриминации ЛГБТ-сообщества в этой стране.

По информации журнала «Конуният» («Законность») Генпрокуратуры Таджикистана, опубликованной на этой неделе, прокуроры совместно с МВД страны составили список из около 367 геев и лесбиянок.

Представительства секс-меньшинств Таджикистана были выявлены в ходе операций МВД страны под кодовыми названиями «Нравственность» и «Чистка».

В списке – 319 мужчин-гомосексуалистов и 48 лесбиянок. «Их принадлежность к секс-меньшинствам доказана, и все они поставлены на оперативный учет», – пишет издание Генпрокуратуры РТ.

«Государственный департамент должен четко дать понять, что не допустит нападок на таджикских ЛГБТ», – Human rights first

Human rights first напоминает, что эти сообщения приходят среди продолжающегося кризиса для ЛГБТ-сообществ в Азербайджане и Чечне, где жертвы – главным образом гомосексуальные и бисексуальные мужчины – были задержаны, подверглись пыткам и убиты в заключении.

«Государственный департамент должен действовать быстро, решительно и гарантировать, что Таджикистан не станет следующей Чечней», – считает Human rights first.

Правозащитники напоминают, что гомосексуализм был исключен из числа уголовно наказуемых деяний в Таджикистане еще в 1998 году.

«Государственный департамент должен четко дать понять, что не допустит нападок на таджикских ЛГБТ», – считает Human rights first.

Между тем в Таджикистане сообщество геев и лесбиянок немалочисленное, они пытаются скрыть свою сексуальную ориентацию любой ценой. По словам аналитиков, это связано с тем, что гомосексуальные отношения запрещены исламом.

В мае 2015 года Глобальный фонд по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией заявил, что, «по последним предварительным данным, число мужчин, имеющих половые отношения с мужчинами, в Таджикистане составляет 30 тысяч».

МВД Таджикистана после публикации доклада заявило, что сообщение Глобального фонда не соответствует действительности.