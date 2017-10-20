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    Правозащитники США вступились за секс-меньшинство Таджикистана

    Правозащитная организация Human rights first обратилась к Госсекретарю США с тревогой, после того как Таджикистан поставил на учет 367 геев и лесбиянок в стране.

    Радужный флан символ ЛГБТ-сообщества; фото: hrw.org
    Радужный флан символ ЛГБТ-сообщества; фото: hrw.org

    В опубликованном на сайте организации обращении  к Госсекретарю США Рексу Тиллерсону отмечается, что недавняя регистрация представителей секс-меньшинств в Таджикистане может служить предвестием насилия и дискриминации ЛГБТ-сообщества в этой стране.

    По информации журнала «Конуният» («Законность») Генпрокуратуры Таджикистана, опубликованной на этой неделе, прокуроры совместно с МВД страны составили список из около 367 геев и лесбиянок.

    Представительства секс-меньшинств Таджикистана были выявлены в ходе операций МВД страны под кодовыми названиями «Нравственность» и «Чистка».

    В списке – 319 мужчин-гомосексуалистов и 48 лесбиянок. «Их принадлежность к секс-меньшинствам доказана, и все они поставлены на оперативный учет», – пишет издание Генпрокуратуры РТ.

    «Государственный департамент должен четко дать понять, что не допустит нападок на таджикских ЛГБТ», – Human rights first

    Human rights first напоминает, что эти сообщения приходят среди продолжающегося кризиса для ЛГБТ-сообществ в Азербайджане и Чечне, где жертвы – главным образом гомосексуальные и бисексуальные мужчины – были задержаны, подверглись пыткам и убиты в заключении.

    «Государственный департамент должен действовать быстро, решительно и гарантировать, что Таджикистан не станет следующей Чечней», – считает Human rights first.

    Правозащитники напоминают, что гомосексуализм был исключен из числа уголовно наказуемых деяний в Таджикистане еще в 1998 году.

    «Государственный департамент должен четко дать понять, что не допустит нападок на таджикских ЛГБТ», – считает Human rights first.

    Между тем в Таджикистане сообщество геев и лесбиянок немалочисленное, они пытаются скрыть свою сексуальную ориентацию любой ценой. По словам аналитиков, это связано с тем, что гомосексуальные отношения запрещены исламом.

    В мае 2015 года Глобальный фонд по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией заявил, что, «по последним предварительным данным, число мужчин, имеющих половые отношения с мужчинами, в Таджикистане составляет 30 тысяч».

    МВД Таджикистана после публикации доклада заявило, что сообщение Глобального фонда не соответствует действительности.

    Источник:Ц-1
    Темы: ЛГБТ в Центральной Азии, Таджикистан
    Теги: геи и лесбиянки в Таджикистане ЛГБТ права ЛГБТ в Центральной Азии Таджикистан
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