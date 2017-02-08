Пять способов в Таджикистане сделать деньги из ничего

Таджикским гражданам и бизнесменам приходится оплачивать нововведения правительства, прибыль от которых зачастую получают частные компании.

Приводим несколько примеров того, как новшества, создаваемые чиновниками «во благо» граждан, оборачиваются для них дополнительными тратами. Иногда оказывается, что прибыль получает не государство, а частная компания, владельцы которой связаны с родственниками высокопоставленных лиц Таджикистана.

Способ первый. Открыть коммутационный центр, которого нет

Запуск Единого коммутационного центра (ЕКЦ) в Таджикистане планировался в начале 2017 года. Предполагалось, что этот узел будет пропускать через себя весь поток цифровой связи в стране – с целью контроля в условиях угрозы терроризма.

Автор идеи создания центра – Бег Зухуров, ныне возглавляющий Службу связи Таджикистана.

Осенью минувшего года в местных СМИ было немало сообщений о запуске ЕКЦ в тестовом режиме на новом оборудовании, приобретенном за 50 млн долларов США.

На прошлой неделе оказалось, что «центр работает на фундаменте оборудования, существовавшего еще при Советском Союзе». Об этом заявил на пресс-конференции Музаффар Химматов, гендиректор «Таджиктелекома», сообщает агентство «Азия-Плюс».

По словам специалистов отрасли, существующее оборудование неспособно пропускать через себя все каналы связи, поэтому некоторые мобильные операторы, как и раньше, будут получать связь через свои каналы, но при этом платить Службе связи за «услуги» ЕКЦ.

По предварительным подсчетам специалистов, эти «услуги» будут стоить операторам более 2 млн долларов в месяц, что отразится на стоимости мобильной связи для абонентов.

Что касается миссии ЕКЦ относительно безопасности, то мобильные операторы и раньше сотрудничали с правоохранителями по этому вопросу, поэтому нет необходимости в посредничестве ЕКЦ.

Способ второй. Дорога, которая стала платной

Весной 2010 года в Таджикистане появился «толлинговый механизм управления дорожной инфраструктурой», то есть платная дорога.

Платной сделали трассу Душанбе – Чанак – единственную дорогу, связывающую столицу с севером страны.

Дорога при этом действительно хорошая, ее отремонтировали за 300 млн долларов, полученных государством в кредит у Китая.

Затем правительство передало трассу на 30 лет в управление компании Innovative Road Solutions (IRS), которая якобы имеет опыт в сфере управления дорожной инфраструктурой в других странах мира.

Компания, обслуживающая автодорогу, взимает плату за нее и обязана поддерживать в хорошем состоянии.

Информацию о компании удалось найти только немецкому информагентству Deutsche Welle, которое сообщило, что IRS была зарегистрирована в офшорной зоне на Виргинских островах в 2009 году. Владельцем числится гражданин Таджикистана Джамоллиддин Нуралиев. Так зовут зятя старшей дочери президента Таджикистана Озоды Рахмон, которая одновременно является руководителем Исполнительного аппарата президента.

Нуралиев является первым заместителем председателя Национального банка страны, до этого занимал должность первого замминистра финансов. Свою причастность к IRS он отрицает.

Компания освобождена от всех видов налогов в Таджикистане, кроме социальных. Схему погашения китайского кредита таджикские власти не раскрывают под предлогом государственной тайны.

Таджикистанцы не раз выражали недовольство в связи с отсутствием бесплатной альтернативы платной дороге, но ситуация осталась прежней. Местные жители тоже платят за проезд, хотя и по льготному тарифу.

Водителям грузовиков проезд обходится около семи долларов. Они часто жалуются на плохое состояние трассы и отсутствие необходимого текущего ремонта.

Способ третий. Переставить руль налево

В апреле 2008 года по инициативе правительства страны в Таджикистане запретили эксплуатацию праворульных автомашин.

Мотивировали это решение целями безопасности, якобы большинство ДТП на дорогах происходит с участием таких автомашин, хотя статистики по этому поводу в качестве доказательства не было приведено.

Таких автомобилей в Таджикистане было около пяти тысяч. Всем владельцам пришлось срочно переоборудовать свои машины. А мастерских, которые на этом специализировались, в стране были единицы.

Тогда в Таджикистане ходили слухи, что этот бизнес принадлежит одной из дочерей главы государства, и решение о запрете праворульных авто было направлено на его поддержку. Никаких доказательств этих предположений нет. Стоимость переоборудования автомобиля составляла от 300 до 1200 долларов.

Способ четвертый. «Ламповая» революция

Указ президента Таджикистана о переходе на энергосберегающие лампы в 2009 году тоже связывают с лоббированием интересов определенных компаний.

Граждан и руководство предприятий принуждали к установке люминесцентных ламп, которые были в несколько раз дороже ламп накаливания. За невыполнение предусматривались большие штрафы.

Ртутные лампы требовали особого способа утилизации, но таких предприятий в Таджикистане не было.

Позже местные СМИ сообщали, что рынок поставок ламп нового вида в Таджикистан был монополизирован якобы родственниками главы государства.

Способ пятый. Половина штрафов – в карманы налоговиков

Налоговый комитет и Таможенная служба в Таджикистане в 2015 году получили право направлять 50% от суммы штрафов на внутренние расходы своего ведомства.

В 2015-м налоговики «выявили» у мобильной компании «Вавилон-М» налоговую задолженность в размере 341 млн сомони (50 млн долларов).

В прошлом году налоговики предъявили штраф компании Tcell, которая якобы могла иметь дополнительный доход, но скрыла его. Компанию штрафуют на 155 млн сомони (20 млн долларов).