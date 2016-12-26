Рахмон десять лет обещает энергонезависимость «спустя три года»

Ц-1 проследил, когда президент Таджикистана впервые анонсировал решение энергетических проблем. Оказалось – в 2006-м, и тоже «спустя три года».

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в своей речи на заседании правительства 22 декабря заявил, что страна достигнет энергетической независимости спустя три года.

Эту надежду глава таджикского государства связывает с запуском первого агрегата Рогунской ГЭС, строительство которой началось осенью 2016 года.

Жители страны не питают особых надежд на решение регулярных проблем с нехваткой электроснабжения в связи со свежими обещаниями президента Таджикистана.

Они уже слышали подобные обещания – и не раз. Мы решили напомнить, что именно и когда обещал своим гражданам президент Таджикистана насчет решения вопроса энергоснабжения.

Апрель 2006 года – энергонезависимость в 2009-м

Эмомали Рахмон в послании парламенту страны подчеркивал необходимость сооружения гидроэлектростанций и ускорения инфраструктуры по транспортировке электроэнергии – как для внутренних потребностей, так и для импорта страны. Об этом говорится на президентском сайте.

Среди ближайших планов было строительство линии электропередачи «Юг — Север» стоимостью 550 млн сомони (около 69 млн долларов США по курсу 2016 года) и ускорение разработки проекта строительства линий электропередачи (ЛЭП) Рогун — Кабул — Мешхед и Рогун — Кабул — Исламабад.

На развитие отрасли в ближайшие годы было предусмотрено около 625 млн долларов США (по курсу 2016-го), благодаря которым Таджикистан и достиг бы энергонезависимости в 2009 году.

Сентябрь 2008 года – энергонезависимость в 2011-м

Выступая на торжественном заседании, посвященном 17-летию независимости Таджикистана, президент Эмомали Рахмон заявил: «Мы предпримем все меры, чтобы в течение ближайших трех лет обеспечить энергетическую независимость страны», — писала российская «Независимая газета»

Президент пояснил, что для этого нужно построить гидроэлектростанции и добывать собственный природный газ. Но призвал население запасаться углем.

Апрель 2009 года – энергонезависимость в 2013-м

Сроки решения проблем с энергоносителями в Таджикистане, судя по президентской речи в парламенте, сдвинулись еще на два года.

По информации Эмомали Рахмона, в первом квартале 2009 года в республике были сданы в эксплуатацию 15 мини-ГЭС, до конца года их число должно было достигнуть 50.

В середине мая 2009 ожидалась сдача в эксплуатацию Сангтудинской ГЭС-1, строительство Сангтуда-2 ожидалось в конце 2011 года.

Правительство планировало выделить около 125 млн долларов для реконструкции Нурекской ГЭС – с учетом привлечения иностранных грантов.

Апрель 2011 года – энергонезависимость в 2014-м

На этот раз глава государства в традиционном послании к парламенту, которое цитировало «Радио Свобода» в Таджикистане, сообщал о планируемом запуске новых генерирующих мощностей, в том числе Рогунской ГЭС. И, по традиции — энергетической независимости в 2014 году.

Спустя два года, в декабре 2016-го, президент Таджикистана снова пообещал решение одной из острейших проблем таджикской экономики. Теперь – в 2019 году.

Те, кто исправно запасается углем с 2008-го, не особо рассчитывая на президентские обещания, опять оказались правы.