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    • Таджикистан

    Рахмон десять лет обещает энергонезависимость «спустя три года»

    Ц-1 проследил, когда президент Таджикистана впервые анонсировал решение энергетических проблем. Оказалось – в 2006-м, и тоже «спустя три года».

    Перекрытие реки Вахш для строительства Рогунской ГЭС 29 октября 2016 года. Экскаватором управляет лично Эмомали Рахмон; фото: President.tj
    Перекрытие реки Вахш для строительства Рогунской ГЭС 29 октября 2016 года. Экскаватором управляет лично Эмомали Рахмон; фото: President.tj

    Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в своей речи на заседании правительства 22 декабря заявил, что страна достигнет энергетической независимости спустя три года.

    Эту надежду глава таджикского государства связывает с запуском первого агрегата Рогунской ГЭС, строительство которой началось осенью 2016 года.

    Жители страны не питают особых надежд на решение регулярных проблем с нехваткой электроснабжения в связи со свежими обещаниями президента Таджикистана.

    Они уже слышали подобные обещания – и не раз.  Мы решили напомнить, что именно и когда обещал своим гражданам президент Таджикистана насчет решения вопроса энергоснабжения.

    Апрель 2006 года – энергонезависимость в 2009-м

    Эмомали Рахмон в послании парламенту страны подчеркивал необходимость сооружения гидроэлектростанций и ускорения инфраструктуры по транспортировке электроэнергии – как для внутренних потребностей, так и для импорта страны. Об этом говорится на президентском сайте.

    Среди ближайших планов было строительство линии электропередачи «Юг — Север» стоимостью 550 млн сомони (около 69 млн долларов США по курсу 2016 года) и ускорение разработки проекта строительства линий электропередачи (ЛЭП) Рогун — Кабул — Мешхед и Рогун — Кабул — Исламабад.

    На развитие отрасли в ближайшие годы было предусмотрено около 625 млн долларов США (по курсу 2016-го), благодаря которым Таджикистан и достиг бы энергонезависимости в 2009 году.

    Сентябрь 2008 года – энергонезависимость в 2011-м

    Выступая на торжественном заседании, посвященном 17-летию независимости Таджикистана, президент Эмомали Рахмон заявил: «Мы предпримем все меры, чтобы в течение ближайших трех лет обеспечить энергетическую независимость страны», — писала российская «Независимая газета»

    Президент пояснил, что для этого нужно построить гидроэлектростанции и добывать собственный природный газ. Но призвал население запасаться углем.

     Апрель 2009 года – энергонезависимость в 2013-м

    Сроки решения проблем с энергоносителями в Таджикистане, судя по президентской речи в парламенте, сдвинулись еще на два года.

    По информации Эмомали Рахмона, в первом квартале 2009 года в республике были сданы в эксплуатацию 15 мини-ГЭС, до конца года их число должно было достигнуть 50.

    В середине мая 2009 ожидалась сдача в эксплуатацию Сангтудинской ГЭС-1, строительство Сангтуда-2 ожидалось в конце 2011 года.

    Правительство планировало выделить около 125 млн долларов для реконструкции Нурекской ГЭС – с учетом привлечения иностранных грантов.

    Апрель 2011 года – энергонезависимость в 2014-м

    На этот раз глава государства в традиционном послании к парламенту, которое цитировало «Радио Свобода» в Таджикистане, сообщал о планируемом запуске новых генерирующих мощностей, в том числе Рогунской ГЭС. И, по традиции —  энергетической независимости в 2014 году.

    Спустя два года, в декабре 2016-го, президент Таджикистана снова пообещал решение одной из острейших проблем таджикской экономики. Теперь – в 2019 году.

    Те, кто исправно запасается углем с 2008-го, не особо рассчитывая на президентские обещания, опять оказались правы.

    Источник:Ц-1
    Темы: Эмомали Рахмон, Энергоснабжение, Энергоснабжение Таджикистана
    Теги: президент Рогунская ГЭС Таджикистан Эмомали Рахмон энергоснабжение
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