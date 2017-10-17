Родители несовершеннолетней таджикской пары – на исправительных работах

Невесте в Хатлонской области Таджикистана на момент замужества было 16 лет, ее жениху – 17. За этот ранний брак два года спустя ответили родители пары.

Корреспондент Ц-1 в Таджикистане накануне узнал подробности судебного решения в отношении родителей ныне 19-летнего мужа и его 18-летней жены.

В начале октября суд Яванского района Хатлонской области РТ рассмотрел уголовное дело по поводу бракосочетания несовершеннолетних Н. Рахимовой и У. Шарипова (имена в решении суда не указаны).

Суд признал, что родители жениха, зная о несовершеннолетнем возрасте своего сына, сговорившись, содействовали его женитьбе на несовершеннолетней Рахимовой в обход регистрации в отделе ЗАГС Яванского района.

Мать невесты, зная о том, что ее дочь 2000 года рождения, на момент свадьбы которой было 16 лет, дала согласие на религиозный обряд бракосочетания «никах». Жених на момент «никаха» был старше невесты только на один год.

Законодательство Таджикистана допускает бракосочетание граждан с 18-летнего возраста, но молодожены с октября 2016 года начали семейную жизнь.

Прокуратура Яванского района возбудила уголовное дело по данному факту, согласно статье 168 УК Республики Таджикистан, а районный суд приговорил родителей жениха – С. Шарипова и Д. Абдуллаеву, а также мать невесты – Н. Саъдиеву к году исправительных работ с удержанием 20-процентного заработка.

А молодого жениха – к обязательным исправительным работам в течение 140 часов.