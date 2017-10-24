Российский капитан и ученый и… сторонник ИГИЛ доставлен в РТ

В Таджикистан из Турции экстрадировали бывшего капитана Вооруженных сил России, воевавшего на стороне ИГИЛ с таджикским паспортом.

Как сообщил пресс-секретарь Министерства внутренних дел Таджикистана Умарджони Эмомали, экстрадированный был доставлен в Душанбе из Стамбула 20 октября.

По его данным, турецкие правоохранительные органы выслали этого человека в Душанбе, так как при задержании он представил паспорт гражданина Таджикистана.

МВД Таджикистана утверждает, что данный гражданин использовал таджикский паспорт, вклеив в него свое фото. Турецкие правоохранители, в свою очередь, задержали его, заподозрив в участии в боевых действиях на территории Сирии на стороне ИГИЛ.

«Экстрадированный в Душанбе Денис Хисамов родился 18 декабря 1983 года в городе Краснодаре. Он имеет высшее образование, кандидат технических наук, бывший служащий Минобороны России в звании капитан, воевал в Сирии за «Исламское государство» с 2015 года», – сообщил пресс-секретарь.

Эмомали не стал называть истинного владельца таджикского паспорта, добавив, что в настоящее время органы пытаются установить его настоящее имя. По его словам, Хисамов в ближайшее время будет экстрадирован из Таджикистана в Россию.

Купить таджикский паспорт

Это не первый случай, когда при осуществлении террористических атак в различных регионах мира боевики используют таджикские паспорта.

В прошлом году у боевиков, совершивших нападение на здание посольства КНР в Бишкек, также были обнаружены таджикские паспорта.

А летом нынешнего года турецкие власти сообщили, что среди нападавших на ночной клуб в Стамбуле также были обнаружены паспорта граждан Таджикистана и других стран Центральной Азии.

В январе нынешнего года украинские спецслужбы задержали по подозрению в членстве в ИГИЛ гражданина Далера Наджмиддинова, который позже признался, что его настоящее имя Бахтиёр Сатторов – он купил паспорт на имя Наджмиддинова в Турции у посредников-террористов за 300 евро.

По данным властей Таджикистана, в настоящее время более 1100 граждан страны воюют на стороне террористических группировок, в основном в Сирии и Ираке.