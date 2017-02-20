Рустами Эмомали наводит порядок на дорогах Душанбе

Старший сын президента Таджикистана Рустами Эмомали на посту мэра Душанбе заслужил похвалу горожан: навел больше порядка на дорогах города.

Назначенный в январе на должность мэра Душанбе 29-летний Рустами Эмомали за прошедшее время сумел показать, что его руководство городом может существенно отличаться и в лучшую сторону.

За минувший месяц жители таджикской столицы заметили и ощутили, что порядка на дорогах стало больше: меньше пробок, нарушений и лихачей – водителей маршруток.

По указу мэра многие рейсовые микроавтобусы изменили свои маршруты, что разгрузило самые востребованные направления пассажиропотока, более того, многие маршрутки были сняты с трассы за работу без лицензии.

«Никто не кричит тебе в ухо»

Радует душанбинцев и то, что маршрутки – самый доступный и популярный вид транспорта – прекратили использовать кондукторов, которыми чаще всего становились молодые люди и школьники.

Они занимались не только сбором денег за проезд, но и «отвечали» за заполняемость маршрутки. Для этого они громко зазывали людей на остановках и во время движения микроавтобуса.

Даже если в маршрутке уже не было и стоячих мест, кондукторы пытались посадить еще хоть одного человека, а их наглость и шумность частенько раздражали пассажиров.

«Сейчас проходит рейд по проверке работы маршрутных такси, и я сам был свидетелем того, как оштрафовали одного водителя за работу с кондуктором, – рассказывает житель Душанбе по имени Файз. – Я считаю, это правильно. Зачем они кричат? Кому надо, тот сам найдет нужную ему маршрутку. Сейчас уже едешь спокойно, и никто не кричит тебе в ухо».

Жительница столицы Зульфия часто пользуется маршрутками № 5 и № 43, которые едут с восточной окраины города, и в данном направлении, по ее словам, кондукторы пока есть.

«Кондукторов на наших линиях пока не убрали, но я тоже заметила, что на дорогах стало спокойнее. И в районе «Садбарга», где постоянно были заторы и километровые ряды маршруток, сейчас стало посвободнее», – говорит она.

«Не голодный» мэр

Рустами Эмомали на посту мэра Душанбе сменил влиятельного Махмадсаида Убайдуллоева, ныне занимающего только пост спикера Верхней палаты таджикского парламента и долгие годы считавшегося вторым после президента человеком в стране.

Должность мэра таджикской столицы Убайдуллоев занимал около 20 лет. Несмотря на то что отдельные горожане сожалели о его снятии, в Душанбе оставалось много нерешенных проблем, и вопрос порядка на столичных дорогах – не единственный, который нуждался в решении.

Состояние самих дорог тоже считается одной из неразрешенных проблем Душанбе.

Высокие цены буквально на всё в таджикской столице, превратившие Душанбе в один из самых дорогих городов на постсоветском пространстве на фоне самых низких доходов, – другая серьезная проблема горожан.

Бывший мэр пытался периодически регулировать цены на рынках города, но это ему не удавалось.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон рассчитывает, что его сын сумеет справиться и с этой проблемой Душанбе.

Выступая 15 февраля на собрании актива города, Рахмон сделал сыну следующее наставление:

«Наш народ очень доброжелательный, отзывчивый. И ему нужно немного: постоянный свет, невысокие цены, достойная работа. Обеспечь их этим, и люди будут поддерживать тебя во всем…

— Ты не голодный. На тебя никто не сможет надавить. Я поэтому тебя назначил. Если бы назначил кого-то другого, ему бы не дали работать… Проблем в городе очень много, 24 часа – мало. Работай с народом, с предпринимателями. Имей чистое сердце и руки».