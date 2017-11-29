Саид Иброхим Назар вернулся в Таджикистан по «личному решению»

Партия исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) дистанцировалась от одного из своих лидеров, назвав его возвращение в Душанбе «личным решением».

Представитель Партии исламского возрождения Таджикистана 28 ноября распространил заявление, в котором запрещенная в РТ организация сняла с себя ответственность за судьбу члена Политсовета ПИВТ Саида Иброхима Назара, неожиданно вернувшегося в Душанбе из изгнания в Иране.

«Саид Иброхим последние два года не был активным членом партии, не участвовал в партийных совещаниях и не занимал официальных должностей. Он занимался своими делами, как и все 40 тысяч членов партии», – сказал Ц-1 Мухамаджон Сафарзаде, помощник лидера партии.

Назар в августе 1990 года стоял у истоков учредительного съезда Партии исламского возрождения СССР в Астрахани. На прошлой неделе он вернулся из Ирана, где проживал с 2015 года.

В ПИВТ опровергли сообщения и о том, что якобы Саид Иброхим Назар был главой представительства партии в Тегеране, сообщает «Радио Озоди».

Первым о возвращении Саида Иброхима сообщил Дододжони Атовуллоев – один из лидеров таджикской оппозиции за рубежом, проживающий в Германии. Эксперты Ц-1 не исключают, что власти заинтересованы в восстановлении статуса ПИВТ под руководством Саида Иброхима Назара.

В Иран Назар переехал после громкого скандала в мае 2015 года: его уличили в многоженстве, и сюжет об этом показали в новостной программе «АХБОР» Первого телеканала Таджикского телевидения. В программе фигурировали интимные кадры.

Назара обвинили в сожительстве и совместном ведении хозяйства с четырьмя женами. В итоге на экс-советника лидера ПИВТ был наложен штраф в размере 60 тысяч сомони (7,5 тысячи долларов США по курсу на 2015 год).

Партия вне закона

26 сентября 2015 года ПИВТ по решению Верховного суда Таджикистана была запрещена в стране как экстремистско-террористическая партия.

Этому событию предшествовал неудавшийся мятеж, организованный 4 сентября экс-замминистра обороны страны Абдухалимом Назарзода, в организации и финансировании которого власти обвинили ПИВТ.

16 сентября того же года все члены Высшего политсовета данной партии были арестованы.

Судебный процесс над 13 членами Высшего политсовета ПИВТ, завершившийся 2 июня этого года, приговорил двух заместителей лидера партии Мухиддина Кабири – Саидумара Хусайни и Махмадали Хаита – к пожизненному заключению, остальные получили срок от 18 до 28 лет.

Таджикистан использует Интерпол

Душанбе ведет борьбу с ПИВТ не только внутри страны, но и в мире, используя инструменты Интерпола.

Абдугаффор Азизов, глава Национального центрального бюро «Интерпол» МВД Таджикистана в интервью газете «Джумхурият» заявил, что 35 членов ПИВТ разыскиваются по подозрению в участии в экстремистских и террористических организациях, а также в убийствах, грабежах, насилии, взятии заложников, незаконном обороте оружия и наркотиков.

Закономерно, что членов ПИВТ часто задерживают в аэропортах, поскольку на них выставлена «красная карточка» Интерпола.

Последний громкий случай связан с Мирзорахимом Кузовым, членом Политсовета ПИВТ.

Его задержали в аэропорту Афин (Греция) 9 октября, когда он возвращался из Варшавы, где участвовал в ежегодной конференции Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.

Сегодня, 29 октября, должен начаться суд, на котором рассмотрят вопрос экстрадиции Кузова в Таджикистан.

Активисту предъявили обвинения в экстремизме, хотя он покинул Таджикистан задолго до «мятежа генерала Абдухалима Назарзода».

Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) призвала власти Греции освободить члена ПИВТ.

«Кузов – мирный гражданский активист. Его дело похоже на дела других таджикских активистов, которых по надуманным обстоятельствам объявили в розыск через Интерпол», – сказал исследователь HRW Стив Свердлов, добавив, что все обвинения против Кузова носят политическую окраску.