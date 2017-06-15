Семеро пострадавших на душанбинском аттракционе перенесли операции

В горбольнице «Караболо» находятся 11 человек с травмами после обрушения «Лодки» в одном из парков столицы Таджикистана.

Врач горбольницы, куда были доставлены пострадавшие – девять молодых парней и две девушки, рассказал, что у семерых из них очень серьезные травмы ног.

«Кому-то поставили пластины, кому-то – спицы, все операции прошли успешно», – рассказал собеседник Ц-1, попросив не упоминать его имени.

Лечащие врачи отказались от общения с журналистом без разрешения руководства больницы.

Тем временем в парке Государственного герба в Душанбе, где произошла авария, сломанный аттракцион «Лодка» закрыт, но остальные, по словам одного из сотрудников парка, возможно, откроются вечером, когда спадет жара.

ЧП произошло вечером 13 июня, когда группа молодых людей зашла в парк развлечься по пути с Центрального республиканского стадиона, где в тот вечер проходил футбольный матч между сборными Таджикистана и Филиппин.

Радио «Озоди», сославшись на сотрудников парка, сообщило, что китайские аттракционы были установлены три недели назад.

Прокуратура района Исмоили Сомони по данному факту возбудила уголовное дело. По словам сотрудника парка, владельца аттракционов второй день допрашивают.

Как сломалась «Лодка»

Наш собеседник, который был очевидцем случившегося, подчеркивает, что аттракцион не был перегружен, как утверждали в МВД: «Лодка» рассчитана на 24 человека, на момент аварии в ней был 21.

«Это техника, с ней всякое может случиться. Ей свойственно ломаться. Иногда такое случается даже на новой технике, от этого никто не застрахован», – говорит сотрудник парка.

По его словам, в процессе катания «Лодка» вдруг согнулась по центру. Находящиеся в ней люди стали падать друг на друга, некоторые выпадали наружу. Больше всех пострадали те, кто был ближе к середине, так как они провалились в разлом. Выпирающие края сломленной железной конструкции впились в ноги упавшим и зажали их.

В жаркий полдень аттракционы в парке закрыты, но вечером, по словам сотрудника парка, многие из них возобновят работу.

Душанбинки Замира и Тахмина, живущие неподалеку, которые вчера прогуливались по парку, сообщили, что 14 июня, на следующий день после ЧП, парк аттракционов был закрыт, а некоторые из них и были демонтированы.