Сестру одного из лидеров «Группы-24» не выпустили из Таджикистана

Власти Таджикистана 8 марта сняли с авиарейса Хафизамо Гадоеву с детьми, сестру Шарофиддина Гадоева, одного из лидеров «Группы-24».

Давление на родственников таджикских диссидентов внутри страны становится для Таджикистана привычной практикой.

Неудавшийся вылет

Хафизамо Гадоеву вместе с детьми таджикские пограничники сняли с рейса Куляб – Москва ранним утром 8 марта. Основанием для этого якобы послужили неточности в ее документе.

Однако, как позже Хафизамо призналась в интервью радио «Свобода» в Таджикистане, после того как пограничники проверили ее паспорт и узнали, что она сестра Шарофиддина Гадоева, заявили, что покидать страну она не имеет права.

В ответе за брата

По ее словам, жизнь их семьи во многом усложнилась после того, как брат стал активным членом «Группы-24».

«До этого наша семья имела небольшой магазин на центральном рынке Фархорского района. Но позже по непонятным причинам местные силовики закрыли его, и мы лишились своего бизнеса», – сказала она.

Муж Хафизамо, не выдержав постоянного давления со стороны правоохранительных органов, в прошлом году развелся с ней и оставил ее одну с четырьмя детьми.

Она решила взять детей и поехать к своим братьям в Москву, которые обещали ей работу, но, по всей видимости, уже не сможет выехать из страны.

Шарофиддин Гадоев в интервью оппозиционному порталу «Пайём» заявил, что власти хотят таким способом сохранить давление на него через ближайших родственников.

Покинул Таджикистан в 2012 году

Гадоев является одним из лидеров оппозиционного движения «Группа-24», которое было создано в 2012 году бывшим таджикским бизнесменом Умарали Кувватовым, убитым в марте 2015 года в Турции.

Он вместе с Кувватовым покинул Таджикистан в 2012 году и неоднократно заявлял, что шурин президента Рахмона – Шамсулло Сохибов – незаконно присвоил их многомиллионный бизнес, связанный с продажей ГСМ.

Власти Таджикистана обвинили Гадоева в финансовых махинациях и объявили в розыск по линии Интерпола.

После смерти Кувватова Шарофиддин Гадоев перебрался в Испанию, где получил статус политического беженца и находится там по сей день.

Родственников оппозиционеров преследуют

Случай с Гадоевой, к сожалению, далеко не единственный. Таджикские оппозиционные деятели и диссиденты не раз официально заявляли о постоянном физическом и психологическом давлении на их родственников.

Моральным пыткам неоднократно подвергался отец лидера Исламской партии возрождения Мухиддина Кабири, мать председателя оппозиционного движения «Ватандор» Дододжона Атовуллоева, родители оппозиционного активиста Собира Валиева, а также близкие родственники почти всех активных членов Партии исламского возрождения, которые успели покинуть страну до своего ареста.

Как правило, в таких случаях задержанных родственников заставляли обратиться к своим родным и осудить их действия, записывая этот процесс на камеру, через несколько дней эти записи появлялись в социальных сетях на страницах фейковых аккаунтов.

Несмотря на то что подобная схема действий известна практически каждому жителю республики, таджикские спецслужбы усердно продолжают ее повторять, а официальные спикеры этих же служб и омбудсмен страны отказываются признать данные факты действительными.

Вопреки критике госдепа

Прессинг властей на близких оппозиционеров проходит на фоне очередной критики госдепа США.

В опубликованном 5 марта докладе власти США подвергли резкой критике ситуацию с соблюдением прав человека в Таджикистане. Доклад охватил все проблемные сферы, существующие в республике. Это и отсутствие свободных выборов, и ограничение СМИ и гражданского общества, проблемы «дедовщины в армии», неэффективная борьба с коррупцией, непотизм во власти и многое другое.

Впрочем, вряд ли есть основания допускать, что эти высокие заявления способны на что-то повлиять в Таджикистане. Власть продолжает имитировать демократию, а госдеп США продолжает имитировать критику.