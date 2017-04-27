Шведская компания Telia продала Tcell Фонду Ага Хана

Сумма сделки по продаже акций таджикского мобильного оператора указывает на то, что неправомерный штраф в 20 млн долларов, требуемый налоговиками, мог быть оплачен.

Вчера шведская телекоммуникационная компания Telia (ранее – TeliaSonera) объявила о продаже своей доли таджикского мобильного оператора Tcell Фонду Ага Хана по экономическому развитию (AKFED).

60-процентный пакет акций был продан за 27,7 млн долларов США. В сообщении Telia говорится, что цена сформирована, исходя из общей стоимости компании в 46,2 млн долларов США.

Теперь AKFED, которому ранее принадлежало 40% акций, стал единственным владельцем одного из крупнейших в Таджикистане мобильных операторов.

Выплачено ли 20 млн долларов в Таджикистане?

Хеппи-энд для шведов омрачен суммой, вырученной за продажу акций: 27,7 млн долларов вместо 39 млн. Это почти на 11,3 млн долларов меньше, чем было объявлено по условиям сделки, заключение которой сорвалось из-за отсутствия разрешения Антимонопольной службы Таджикистана.

Компания Tcell, стоимость которой оценивалась в 66 млн долларов до 31 марта 2017 года, в апреле стоила уже 46 млн долларов.

Именно 20 млн долларов (155 млн сомони) составила сумма штрафа за «недополученный доход», выставленная в январе этого года таджикскими налоговиками мобильному оператору Tcell по итогам проверки деятельности за 2015–2016 годы.

В феврале в телекоммуникационном холдинге резко отреагировали на претензии налоговиков, назвав их неправомерными и подчеркнув, что в таджикском законодательстве такой вид дохода не указан.

Согласилась ли Telia в итоге оплатить штраф, выставленный Tcell, и было ли это условием таджикских властей для совершения сделки, в Telia не сообщили. Представительница компании Джоанна Хенсон посоветовала Ц-1 обращаться к новому владельцу относительно Tcell. В Фонде Ага Хана на запрос не ответили.

Хенсон подчеркнула, что сделку заключили без согласия Антимонопольной службы Таджикистана, поскольку «при повторной экспертизе для подготовки новой сделки оказалось, что разрешение не нужно».

Шведско-финская компания Telia намеревается покинуть рынки Центральной Азии к концу 2017 года. Ей принадлежат контрольные пакеты акций крупных мобильных операторов Ucell в Узбекистане – 99,2% и Kcell в Казахстане – 51%.

Один миллиард долларов – штраф за Узбекистан

Впрочем, «таджикское приключение» обошлось Telia не так уж дорого по сравнению с потерями в Узбекистане, в том числе репутационными.

Компания продолжает торговаться насчет суммы штрафа, которым власти США и Нидерландов предложили урегулировать дело о расследовании сомнительных сделок TeliaSonera при вхождении на рынок Узбекистана.

В сообщении на сайте компании от 26 апреля говорится, что эта сумма «скорректирована» до 1 млрд долларов США (прошлой осенью с них требовали 1,45 млрд).

«Окончательное решение еще не принято, поэтому финальная сумма может быть другой», – подчеркнул Йонас Бенгтссон, главный юрисконсульт Telia.

Скандал вокруг сомнительных сделок TeliaSonera и участия в них Гульнары Каримовой разгорелся в 2012 году после расследования шведского общественного телевидения.

По данным OCCRP – Центра по расследованию коррупции и организованной преступности, Гульнара Каримова получила от компании 381 млн долларов и рассчитывала еще на 75 млн долларов.

Расследование уголовных дел, связанных с этой историей, продолжается в США, Нидерландах, Швеции и Швейцарии.

С 17 февраля 2014 года Гульнара Каримова находится под домашним арестом в Ташкенте, достоверных сведений о ее местонахождении нет. В Узбекистане обвинения ей не предъявлены.

В декабре 2016-го в Ташкенте Каримову допросил представитель Швейцарской прокуратуры в присутствии ее адвоката.