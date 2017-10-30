Скандальная «Матильда» – в Таджикистане

На показе фильма российского режиссера Алексея Учителя «Матильда» в Душанбе была… одна зрительница. Работа ей понравилась, но она бы запретила картину, будь ее воля.

Фильм Алексея Учителя «Матильда» о любовной связи российского цесаревича и будущего императора Николая с балериной Мариинского театра Матильдой Кшесинской вышел на экраны в столицах Центральной Азии.

В Душанбе в зрительном зале кинотеатра «Кайхон» на утреннем показе картины журналист Ц-1 повстречал единственную зрительницу – 30-летнюю Дильнозу Ахмедову.

По словам Дильнозы, ей было немного боязно сидеть одной в зрительном зале, но фильм ее впечатлил.

Затем женщина признается, что разделяет взгляды тех, кто считает, что картину надо запретить, так как «фильм изобилует подробностями частной жизни императора России, а делать это достоянием общественности – просто неприлично».

Все же Ахмедова отдает должное работе режиссера, благодаря которому была передана атмосфера двора российского цесаревича, его окружения, культуры и нравов.

В России депутат Госдумы Наталья Поклонская почти год ведет кампанию по запрету «Матильды». Она убеждена, что картина «оскорбляет» российского царя Николая II, причисленного к лику святых.

Некоторые мусульманские регионы России, к примеру Чечня, ввели запрет на показ фильма.

Епископ Душанбинский и Таджикистанский Питирим в интервью агентству «Азия Плюс» сказал, что последний российский император Николай II канонизирован Русской православной церковью как святой страстотерпец, пострадавший за исполнение заповедей Бога.

Он предупредил, что «города, в которых будет продемонстрирован этот фильм, может настигнуть кара Господня».

В беседе с Ц-1 епископ пояснил, что церковь не может запретить этот фильм, однако верующим христианам Таджикистана советует не посещать кинопоказы «Матильды», чтобы не участвовать в оскорблении канонизированной царской семьи.

Он отметил, что видел в Интернете только рекламу этого фильма и понял, что данное произведение не имеет художественного значения.

Питирим убежден, что кара небесная обязательно настигнет режиссера Учителя.

«Я и раньше не был в восторге от творчества Учителя, но этот фильм еще раз доказал, насколько он низок в своих оценках исторических реалий», – отметил священнослужитель.

Питирим сообщил, что на воскресной службе в церкви он вновь обратился к верующим с просьбой бойкотировать показ этого фильма.

Сафар Хакзодов, председатель Союза кинематографистов Таджикистана, тоже недоволен картиной российского режиссера. Но его возмущение иного толка: ему не нравится засилье иностранного кино – Голливуда, Болливуда и России.

«Если не принять действенных мер, некогда известное таджикское кино может просто исчезнуть», – говорит Хакзодов.