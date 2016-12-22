Спор о полетах между Россией и Таджикистаном: политика или деньги?

Одни эксперты видят в конфликте политическое давление, другие – исключительно финансовые интересы. Российские авиабилеты гораздо дешевле таджикских.

Скандалы вокруг прекращения-возобновления авиарейсов между странами треплют нервы таджикистанцам.

За перипетиями конфликта внимательно следят более двух миллионов таджикистанцев, которые находятся на заработках в России, и для которых недорогое авиасообщение между странами – очень важно.

Некоторые эксперты считают, что авиационные споры России и Таджикистана могут быть средством ускорения процесса вступления Таджикистана в Евразийский экономический и Таможенный союзы.

Другие уверены, что речь идет лишь о защите финансовых интересов владельцев авиакомпаний.

Российский Минтранс вступился за «Ямал»

21 декабря российские авиационные власти сообщили о том, что с 22 декабря приостанавливают авиасообщение с Таджикистаном, так как таджикская сторона не дала разрешения российской авиакомпании «Ямал» на полеты в Душанбе и Худжанд.

Первые рейсы из аэропорта «Жуковский» по таджикскому маршруту «Ямал» должна была совершать с 20 декабря. На эту дату был запланирован рейс в Душанбе, а 21 декабря – в Худжанд.

В итоге минувшей ночью рейсы были отменены, пассажиров разместили в гостиницах до разрешения вопроса.

Министерство транспорта Таджикистана объяснило свой отказ тем, что компания «Ямал» не имела права продавать билеты без разрешения на полеты.

За «Ямал» вступился Минтранс России: таджикское ведомство получило ультимативное письмо от российских коллег с требованием разрешить полеты – под угрозой прекращения авиасообщения между странами.

Минтранс Таджикистана такую форму общения назвал давлением. Однако ситуация в итоге временно разрешилась.

Стороны договорились считать чартерным рейс «Ямала» от 22 декабря, а вопрос получения постоянного разрешения будет рассматриваться через два месяца.

Проблема между авиационными службами обеих стран возникла еще в ноябре – тогда же звучали первые угрозы российского Минтранса приостановить авиасообщение.

Российская сторона запустила в эксплуатацию новый аэропорт «Жуковский», который должен был стать одним из аэропортов Москвы, но позже был зарегистрирован как аэропорт города Раменское. Это позволило российским компаниям получить новые квоты, так как московские квоты были исчерпаны.

Москва и Душанбе договорились, что сообщение между Душанбе, Худжандом и «Жуковским» будут осуществлять две российские компании – «Уральские авиалинии» и «Ямал» и две таджикские. Пока известно только об участии только Tajik air, которая пока не приступила к полетам, со второй компанией Таджикистан еще не определился.

Российские билеты – дешевле

Население Таджикистана с одобрением отнеслось к новым рейсам в РФ, так как авиабилеты российских компаний по этому маршруту являются очень доступными – 5 тысяч рублей – 645 сомони (около 82 долларов), в то время как авиабилеты таджикских авиакомпаний стоят в несколько раз дороже.

В Таджикистане за эту цену можно летать разве что в пределах страны. Например, стоимость билета Душанбе – Хорог (административный центр Горно-Бадахшанской автономной области, в 500 км от Душанбе) стоит 605 сомони (76 долларов).

Таджикистанцы уже давно недовольны дороговизной авиабилетов национальных перевозчиков, но надежды на их удешевление нет.

Рынок авиаперевозок монополизирован, в нем участвуют лишь две компании – Tajik air (51% пакетов акции принадлежат государству) и частная Somon air, которая принадлежит шурину президента страны Хасану Саъдуллаеву. Эта компания пользуется большими привилегиями, многие рентабельные рейсы уже переданы ей.

«Россия всегда использует тему мигрантов»

По мнению некоторых экспертов, категоричность России в вопросах авиасообщений можно рассматривать как элемент манипулирования для ускорения процесса вступления Таджикистана в Евразийский экономический союз (ЕврАзЭС).

«Россия всегда спекулирует на теме мигрантов, когда ей что-то нужно от Таджикистана. Такие манипуляции подталкивают таджикских властей к подписанию нужных соглашений», – считает один из собеседников Ц-1.

По его словам, аналогичная ситуация, например, была в 2013 году перед ратификацией соглашения по российским военным базам в Таджикистане. На этот раз, по мнению эксперта, Россия дала понять таджикским властям, что в убытке могут быть не только мигранты, но и государство.

«Для наших властей на первом месте всегда стояли личные интересы, а закрытие авиарейсов – это многомиллионные потери для них. Россия знает это и будет использовать в своих целях, поскольку понимает, что говорит с позиции силы», – говорит наш собеседник.

«Дело только в деньгах»

Экономический эксперт Абдуманнон Шералиев придерживается другого мнения и считает, что в данном вопросе нет не только политической подоплеки, но и даже «защиты интересов своих стран», о чем говорят обе стороны. Он видит только защиту финансовых интересов отдельных кругов.

«Я работал в сфере авиации 15 лет и немного знаю о принципах работы российских и таджикских авиакомпаний и департаментов авиации, – говорит Шералиев. – Россия – тоже коррумпированная страна, поэтому каждая уважающая себя российская авиакомпания имеет своего покровителя в Департаменте авиации и Министерстве транспорта. Эти покровители и устраивают такие «разборки». Степень угроз и мер зависит от того, насколько силен покровитель».

По его словам, свидетельство тому – факт, что авиакомпания «Ямал» продавала билеты, не имея разрешения на полеты, а затем разместила пассажиров в гостинице. То есть была уверенность, что полет состоится.

«Запретив полеты таджикских авиакомпаний, россияне рискуют меньше, – объясняет Шералиев. – Да, несут определенные убытки, но потом смогут наверстать. Судебные иски им тоже не грозят, так как их пассажиры – граждане Таджикистана, которые еще не научились защищать свои права. А для таджикской стороны это потеря дохода семейного бизнеса, который держится на монополии. Это и есть «интересы страны», о защите которых твердят власти Таджикистана».