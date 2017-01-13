Сын Рахмона стал мэром Душанбе и заменил «неприкасаемого» Убайдуллоева

Назначение Рустами Эмомали мэром Душанбе значимо само по себе, но еще более потому, что он сменил ранее всесильного Махмадсаида Убайдуллоева.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон накануне снял с должности мэра Душанбе своего давнего соратника – Махмадсаида Убайдуллоева и назначил на его место 29-летнего сына Рустами Эмомали.

Это событие вызвало широкий резонанс в Таджикистане, и в большей степени потому, что в отставку был отправлен 64-летний Убайдуллоев, занимавший пост градоначальника таджикской столицы с 1998 года – на протяжении 19 лет.

Последний из соратников

Убайдуллоев находился в команде президента Рахмона с самого начала ее формирования, имел за спиной большой опыт работы в госструктурах.

Кроме работы в должности мэра Душанбе он является председателем Маджлиси Милли (верхняя палата парламента), эту позицию он сохранил за собой, и заслуженно считался «вторым» человеком в стране после президента и обладал статусом «неприкасаемой» фигуры.

Уход с поста Убайдуллоева может символизировать и то, что команду президента покинул последний из его старых соратников. Многие, кто привел его к власти, давно оказались либо в опале, либо в тюрьме.

Убайдуллоев никогда не проявлял каких-либо политических амбиций, напротив, всегда открыто проявлял свою поддержку главе государства. Но его верность и близость к президенту и превратили его по не своей воле в конкурента – в Таджикистане все были убеждены, что заменить Рахмона на посту главы государства по силам только душанбинскому мэру.

Возможно, так считал и Рахмон. И опасался этого. Поэтому из уст Рахмона можно было услышать открытую или косвенную критику в адрес мэра.

В частности, он публично заявлял, что «некоторые, занимая две должности, не справляются со своими обязательствами», и призывал освободить одно место и эффективно работать лишь на одной должности. Но тогда все ограничивалось лишь словами.

Назрел момент

По словам некоторых экспертов, Убайдуллоев пользуется серьезной поддержкой Москвы, поэтому Рахмон был не в силах самостоятельно устранить важного конкурента с политической арены.

Поддержкой Убайдуллоева раньше считался бывший мэр Москвы Юрий Лужков, но тот сам уже много лет находится в опале, и поэтому Убайдуллоева давно можно было отправить в отставку, но почему-то это произошло только сейчас.

Эксперт в Душанбе говорит, что, видимо, именно к данному моменту все возможные риски были сведены к минимуму. Не исключено, что Рустами Эмомали скоро может занять и пост председателя Маджлиси Милли, а по Конституции именно ему передается власть в стране в случае, если президент не может более исполнять своим обязанности.

Глава ячейки Социал-демократической партии Горно-Бадахшанской автономной области Алим Шерзамонов считает, что Убайдуллоев ушел добровольно, так как понял, что президентство, о котором он помышлял, ему не «светит», и решил отдыхать, не бедствуя, чем рисковать потерять всё.

«До недавнего времени тандем Рахмонов – Убайдуллоев в какой-то мере гарантировал единство в стане бывших «народофронтовцев», приведших их к власти, ведь костяк Народного фронта составляли районы, поддерживающие Убайдуллоева», – говорит Шерзамонов.

«Раньше уже были попытки отстранения бывшего мэра, но именно этот фактор сдерживал. Теперь, видимо, после множества арестов и других способов устранения оппонентов решили, что он свою роль уже сыграл, и теперь нужды в нем нет», – продолжил он.

Новый мэр Душанбе

Рустами Эмомали является старшим сыном президента Таджикистана Эмомали Рахмона, он совсем молод – 1987 года рождения.

Является выпускником Таджикского национального университета по специальности «международные экономические отношения».

В 2009 году был назначен заместителем председателя Союза молодежи Таджикистана. В 2011-м – начальником Управления по поддержке малого и среднего предпринимательства в Госкомитете по инвестициям.

С 2012-го возглавляет также Федерацию футбола Таджикистана. В 2013 году назначен зампредседателя Таможенной службы Таджикистана, а затем и главой данного ведомства, одновременно получив звание генерал-майор.

В 2015-м переведен на должность председателя Агентства по борьбе с коррупцией Таджикистана.

Ни на одной должности Эмомали не добился каких-либо достижений, хотя каждый раз с его назначением связывали большие надежды на изменения в работе того или иного ведомства.

Он женат, имеет троих детей.