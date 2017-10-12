Таджики массово меняют свои имена

За девять месяцев нынешнего года более 24 тысяч граждан Таджикистана сменили свои фамилии на новый лад: без русских окончаний.

Ифтихор Самадзода, заместитель руководителя Управления ЗАГС Министерства юстиции Таджикистана, сообщил, что процесс замены фамилий граждан страны на национальный лад с каждым днем набирает обороты.

Из 24 тысяч граждан более 13 тысяч сменили свои прежние фамилии на новые – с окончанием «-зода», «-ён», «-пур» и «-духт», и это количество превышает прошлогодний показатель в два раза.

Ранее у них были фамилии с русскими окончаниями: «-ов» и «-ова», а отчество – с «-вич» и «-овна».

Вслед за президентом

Смена фамилий на национальный лад среди жителей Таджикистана началась в 2007 году, когда президент Эмомали Рахмон, а тогда еще Эмомали Рахмонов, своим примером призвал граждан менять фамилии на таджикский лад.

Все прежние годы данный процесс шел довольно вяло. Но в прошлом году правительство страны рекомендовало издать каталог национальных имен, и Министерство культуры в начале нынешнего года сообщило об издании такой книги.

По информации Минкульта, каталог издан по заказу Комитета по языку и терминологии при правительстве РТ в количестве 10 тысяч экземпляров.

В данном каталоге размещено свыше трех тысяч имен, причем приводятся варианты написания имен на трех языках – таджикском, русском и английском. Целью разработки каталога является возрождение культурных ценностей и сохранение национальных традиций и истории таджикского народа.

Сахидод Рахматуллозода, директор Института языка и литературы Таджикистана, до недавнего времени носил фамилию Хоркашев. Он заявил, что еще 25 лет назад намеревался сменить свою фамилию, но только теперь пошел на такой шаг.

По его словам, в коридорах власти сейчас сменой инициалов заняты не только высокопоставленные чиновники, но и рядовые сотрудники правительственных учреждений, мечтающих подняться по карьерной лестнице.

Когда зовут Бумагой

Но предоставленная властями возможность по изменению Ф.И.О. полезна и для тех, кто хочет избавиться от неудачного, по их мнению, имени.

38-летняя Когаз (Бумага) Маджидова, сотрудница одного из государственных учреждений, представляется всем как Дилрабо.

Она говорит, что родители назвали ее Когаз в честь белизны. Но она всегда стеснялась своего имени, и теперь надеется, что жизнь наладится – и на работе меньше станут задавать вопросы относительно значения ее имени.

Вероятно, что поменять имена захотят и те, чьи имена в переводе на русский звучат как «камень», «булыжник», «куст», «мотыга» или «лопата».