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    Таджикистан и Туркменистан стали стратегическими партнерами

    Первый день визита президента Туркменистана в Таджикистан завершился подписанием соглашения о стратегическом партнерстве.

    Президенты Туркменистана и Таджикистана Гурбангулы Бердымухамедов и Эмомали Рахмон; фото: ФБ пресс-службы президента РТ
    Президенты Туркменистана и Таджикистана Гурбангулы Бердымухамедов и Эмомали Рахмон; фото: ФБ пресс-службы президента РТ

    2 ноября начался двухдневный государственный визит президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Таджикистан.

    Туркменский президент прибыл в Душанбе с внушительной делегацией. Первый самолет с членами официальной делегации прилетел в Душанбинский аэропорт еще утром прошедшего дня.

    Среди пассажиров первого рейса были члены президентской команды и бизнесмены. Туркменские предприниматели успели утром 2 ноября дня провести со своими таджикскими коллегами совместный бизнес-форум.

    Затем до прибытия президентского лайнера из Туркменистана в Душанбинском аэропорту приземлился еще один правительственный борт с близким окружением туркменского лидера.

    А сам президентский самолет в Душанбе встречали премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода и мэр таджикской столицы Рустами Эмомали, сын президента Эмомали Рахмона.

    13 документов

    В президентском дворце лидеры двух стран вначале провели встречу тет-а-тет, после чего к переговорам присоединились члены делегаций. По итогам встречи состоялась церемония подписания 13 соглашений.

    Подписание соглашений между Турменистаном и Таджикистаном; фото: ФБ пресс-службы президента РТ
    Подписание соглашений между Турменистаном и Таджикистаном; фото: ФБ пресс-службы президента РТ

    По информации пресс-службы таджикского президента, таким образом, общее количество двусторонних соглашений между Таджикистаном и Туркменистаном достигло 73.

    Среди подписанных сегодня соглашений главными можно назвать Договор о стратегическом партнерстве между двумя странами, а также Договор об объявления Душанбе и Ашхабада городами-побратимами.

    Туркменистан стал четвертой страной – стратегическим партнером Таджикистана. До этого аналогичные соглашения Таджикистан заключил с Россией, Китаем и Казахстаном.

    Правда, эксперты сомневаются в динамичном развитии стратегических отношений между Душанбе и Ашхабадом.

    Фото: ФБ пресс-службы президента РТ
    Фото: ФБ пресс-службы президента РТ

    Соглашение о поддержке авторитаризма…

    Аркадий Дубнов, российский эксперт в вопросах региональной политики в Центральной Азии, в беседе с Ц-1 даже затруднился определить возможные пути таких отношений.

    «Соглашение о стратегическом партнерстве между Таджикистаном и Туркменистаном напоминает мне мирное соглашение между Сталиным и Гитлером в 30-х годах прошлого столетия. Для меня сложно сказать что-либо о соглашении между лидерами двух авторитарных стран. Такое соглашение не сможет способствовать росту жизни и благосостояния жителей Таджикистана и Туркменистана. Такое соглашение может быть использовано исключительно в целях поддержки еще большей авторитарности властей Ашхабада и Душанбе», – считает Дубнов.

    Делегация Таджикистана, в центре сын президента Рустами Эмомали; фото: ФБ пресс-службы президента РТ
    Делегация Таджикистана, в центре сын президента Рустами Эмомали; фото: ФБ пресс-службы президента РТ
    Источник:Ц-1
    Темы: Гурбангулы Бердымухамедов, Сотрудничество в Центральной Азии, Таджикистан, Туркменистан
    Теги: Гурбангулы Бердымухамедов Душанбе Таджикистан Туркменистан Эмомали Рахмон
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