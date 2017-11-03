Таджикистан и Туркменистан стали стратегическими партнерами

Первый день визита президента Туркменистана в Таджикистан завершился подписанием соглашения о стратегическом партнерстве.

2 ноября начался двухдневный государственный визит президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Таджикистан.

Туркменский президент прибыл в Душанбе с внушительной делегацией. Первый самолет с членами официальной делегации прилетел в Душанбинский аэропорт еще утром прошедшего дня.

Среди пассажиров первого рейса были члены президентской команды и бизнесмены. Туркменские предприниматели успели утром 2 ноября дня провести со своими таджикскими коллегами совместный бизнес-форум.

Затем до прибытия президентского лайнера из Туркменистана в Душанбинском аэропорту приземлился еще один правительственный борт с близким окружением туркменского лидера.

А сам президентский самолет в Душанбе встречали премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода и мэр таджикской столицы Рустами Эмомали, сын президента Эмомали Рахмона.

13 документов

В президентском дворце лидеры двух стран вначале провели встречу тет-а-тет, после чего к переговорам присоединились члены делегаций. По итогам встречи состоялась церемония подписания 13 соглашений.

По информации пресс-службы таджикского президента, таким образом, общее количество двусторонних соглашений между Таджикистаном и Туркменистаном достигло 73.

Среди подписанных сегодня соглашений главными можно назвать Договор о стратегическом партнерстве между двумя странами, а также Договор об объявления Душанбе и Ашхабада городами-побратимами.

Туркменистан стал четвертой страной – стратегическим партнером Таджикистана. До этого аналогичные соглашения Таджикистан заключил с Россией, Китаем и Казахстаном.

Правда, эксперты сомневаются в динамичном развитии стратегических отношений между Душанбе и Ашхабадом.

Соглашение о поддержке авторитаризма…

Аркадий Дубнов, российский эксперт в вопросах региональной политики в Центральной Азии, в беседе с Ц-1 даже затруднился определить возможные пути таких отношений.

«Соглашение о стратегическом партнерстве между Таджикистаном и Туркменистаном напоминает мне мирное соглашение между Сталиным и Гитлером в 30-х годах прошлого столетия. Для меня сложно сказать что-либо о соглашении между лидерами двух авторитарных стран. Такое соглашение не сможет способствовать росту жизни и благосостояния жителей Таджикистана и Туркменистана. Такое соглашение может быть использовано исключительно в целях поддержки еще большей авторитарности властей Ашхабада и Душанбе», – считает Дубнов.