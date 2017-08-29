Таджикистан начинает учиться в день религиозного праздника Иди Курбон

В Таджикистане все активнее спорят о решении Министерства образования и науки о начале учебного года 1 сентября – в день празднования мусульманского Иди Курбон.

Согласно Конституции Таджикистана, день празднования Иди Курбон, как и окончание Рамадана, считаются выходными днями, но Министерство образования и науки страны в этом году решило иначе и назначило 1 сентября учебным днем.

Пока социальные сети в Таджикистане пополнились гневными постами о решении главы Минобрнауки.

Председатель Социал-демократической партии Таджикистана (СДПТ) Рахматилло Зойиров 29 августа опубликовал в Фейсбуке требование пересмотра решения министра образования и науки Нуриддина Саида.

Руководитель таджикских социал-демократов считает, что «в последние годы в Таджикистане всё более и более внедряется в государственную политику порочная ведомственная практика по выхолащиванию понятий законность и правопорядок… и это проводится во имя блага и интересов тех же граждан, всего населения страны».

В продолжение доктор юридических наук Зойиров утверждает, что это прямое нарушение и игнорирование Закона о праздничных и выходных днях, права граждан на отдых и на свободу совести в соответствии с законом.

Если Министерству образования в соответствии с его назначением и традицией необходимо было провести 1 сентября День знаний, то ему сначала нужно было согласовать с уполномоченными на то органами о переносе праздника Иди Курбон на другой день, а не принимать явно незаконное решение, считает Зойиров.

День неподчинения

В унисон такому заявлению главы СДПТ звучит и заявление Алима Шерзамонова, руководителя ячейки этой партии в Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО), который призвал население Таджикистана 1 сентября считать днем неподчинения.

Шерзамонов полагает, что своими действиями таджикские власти сами нарушили законодательство, и народ «также имеет право не подчиняться законам властей».

Пресс-секретарь Министерства образования и науки Таджикистана Эсхон Хушбахт говорит, что никакого нарушения законодательства или чьих-то прав нет, так как День знаний также закреплен в Законе о праздничных днях, но отмечается без выходного дня.

«Так как мусульманский праздник отмечается три дня, учащиеся смогут поучаствовать в праздновании в субботу и воскресенье», – заявил он.

Глава Федерации независимых профсоюзов Таджикистана Рамазон Одиназода также поддержал Минобрнауки, заявив, что это решение не нарушает законодательство.

День знаний определен законом, а Иди Курбон – уполномоченным органом, поэтому в приоритете здесь тот праздник, дата которого прописана законом. И значит, никаких нарушений здесь нет. Учащиеся должны пойти в школу 1 сентября», – сказал Одиназода.

Независимый политолог Абдумалик Кодиров считает, что если ученики в этот день не посетят занятия, то их действия не могут быть признаны нарушением закона. «Конституция – Основной закон, и его нормы еще никто не отменял», – убежден эксперт.

Кстати, в Москве в нескольких школах, расположенных рядом с главной мечетью России, перенесли праздничную линейку, посвященную Дню знаний, на 4 сентября.

Иди Курбон и ислам в РТ

Иди Курбон – праздник, знаменующий окончание хаджа, паломничества мусульман к святыням ислама. Он начинается с праздничного намаза, который проходит во всех соборных мечетях Таджикистана. После этого мусульмане посещают могилы родных, идут в гости к родственникам и знакомым.

Иди Курбон – один из двух основных мусульманских празднеств, который отмечается 10-го дня месяца зулхиджа, или спустя 2 месяца и 10 дней после Иди Рамазон (Ид аль-Фитр).

Это уже не первый случай, когда власти Таджикистана стремились ущемить права граждан на выходные и праздничные дни.

В прошедший праздник Рамадан, буквально за день до торжеств по случаю окончания священного месяца, власти уведомили многие правительственные учреждения о том, что сотрудники в этот день обязаны быть на рабочих местах.

Такие действия властей происходят на фоне ущемления прав верующих, в частности закрытия ряда мечетей, введенного табу на ношение исламской одежды и запрета молодежи и женщинам посещать намазы.

Власти считают, что именно исламистски настроенные слои населения Таджикистана виновны в разжигании гражданской войны в Таджикистане (1992–1997 гг.), которая стала причиной гибели более 130 тысяч жителей.

По этой же логике в 2015 году была запрещена деятельность Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ), которая решением Верховного суда страны была признана террористической и экстремистской.