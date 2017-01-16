Таджикистан ограничил интернет-кафе для подростков

Январская поножовщина со смертельным исходом среди подростков в Душанбе привела к запрету на посещение столичных интернет-кафе и клубов несовершеннолетними.

Согласно новому требованию Министерства образования и Министерства внутренних дел Таджикистана, дети, не достигшее 17 лет, не имеют права находиться в интернет-кафе, игровых залах, тотализаторах и таких местах отдыха, как дискотеки и клубы столицы Душанбе, категорически.

В провинциях не так строго. Там подросткам разрешается посещение интернет-кафе до 20.00, но при этом родители должны знать о нахождении детей.

При нарушении требования семьи ждет штраф до 50 долларов согласно закону «Об ответственности родителей за обучание и воспитанией детей».

В настоящие дни во всех школах Таджикистана проходят родительские собрания, где родители подписывают уведомления и предупреждение, что при несоблюдении своих обязанностей они будут оштрафованы.

Две жертвы

Причиной таких мер стали недавние кровавые разборки между подростками столичных школ.

МВД республики сообщало, что в ночь на 3 января юноши из 102-го и 103-го микрорайонов Душанбе ввязались в драку, в результате которой от ножевых ранений скончались двое ребят – Ходжаев Ибрагим 1998 года рождения и Шариф Сомон 1999 года рождения.

В целом в драке участвовали более 20 подростков, 11 из которых в данный момент находятся под арестом.

Смерть подростков не вызвала сильного резонанса в стране. Это не первый подобный случай. В прошлом году в городе Худжанде, на севере страны, было три случая групповой драки подростков с применением холодного оружия, а в столице в Душанбе это происходит еще чаще.

Для предотвращения драк и других разборок среди молодежи МВД и Минобразования проводят спецоперации и рейды, когда слоняющихся без дела или посещающих вредные заведения подростков возвращают в семьи.

«За каждый рейд мы выявляем минимум 10 нарушителей, – говорит Илхом Султонов, глава отдела образования Худжанда. – Против родителей принимаются профилактические меры», – продолжает он.

Подростки против

Ограничения на посещения интернет-кафе сами подростки в Душанбе восприняли в штыки.

«Ну да, давайте теперь посадите всех нас на домашный арест! Или посадите чипы нам в попы. Интернет ведь не только порносайты и игры, это целый мир науки и информации», – говорит Хуршед, ученик 10-го класса столичной школы.

«Откуда нам теперь получать уведомления про объявления международных конкурсов? Как нам поступать в зарубежные вузы?» – говорит одиннадцатиклассник Шокир.

«Запрешен вход в интернет-кафе?! Ну и что, у нас же телефоны и планшеты. Кто нам их запретит в нешкольное время?» – спрашивает Шукрона.

«Так нельзя! Вот мне для реферата было легче сидеть в интернет-кафе и искать материалы. А через планшет или телефон трудновато», – говорит Махина.

«Нас в рынке «Панджшанбе» компьютерщики учат, как обходить родительские ограничения в домашних интернетах, так что тихо-мирно все равно висим», – говорит Даврон, ученик 11-го класса худжандской школы.

«А как же слова президента про переход на новые технологии? Развитие, ХХI век – век высоких технологий и интернета. У нас куда ни поступи – на один запрет наступишь!» – говорит Алишер.

Разогнать – не выход

На стороне подростков выступают психологи в Таджикистане: «Подросткам нельзя все время запрещать, это приведет в большей проблеме. Надо решать вопрос по-другому, выявлять причину, почему они носят ножи, биты, шилы, кастеты», – говорит один из них.

Ситуация, когда большинство трудоспособного населения страны находится в трудовой миграции, стала обыденностью для Таджикистана. Дети трудовых мигрантов зачастую остаются на поруки дедушек и бабушек, далеких от мира интернета.

По оценкам экспертов, в Таджикистане нет никаких программ, нацеленных на развитие детей и молодежи.

Надо открывать секции, создавать рабочие места, открывать клубы или центры, чтобы их занимать в свободное время. Судя по сегодняшним мерам, властям страны проще разогнать всех по домам и оштрафовать родителей, считает один из таджикских экспертов.