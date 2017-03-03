Таджикистан продлил мандат миссии ОБСЕ… на пять месяцев

Мандат Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Таджикистане после трех месяцев ожидания продлен, но виз для иностранных сотрудников пока нет.

Вчера, 2 марта, Бюро ОБСЕ в Таджикистане распространило сообщение, что решением Постоянного совета ОБСЕ в Вене мандат бюро организации в Таджикистане продлен до 30 июля.

«Постоянный совет ОБСЕ является одним из основных регулярных органов принятия решений Организации, объединяющих представителей всех 57 государств-участников ОБСЕ. Решения принимаются на основе консенсуса».

Между тем, как стало известно Ц-1, бюро ОБСЕ в Таджикистане не решило всех своих проблем в стране: в частности, иностранным сотрудникам организации отказывают в продлении визы в Министерстве иностранных дел страны.

По словам наших источников, для получения визы сотрудникам ОБСЕ предлагают выехать из страны, а затем въехать с новым разрешительным стикером.

«Но, судя по всему, им будет отказано во въезде. Раньше визы продлевали в Душанбе, и никаких проблем с этим не было», – говорит один источник, знакомый с ситуацией в миссии ОБСЕ в Таджикистане.

В январе стало известно, что МИД Таджикистана не продлил мандат Бюро Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Таджикистане на 2017 год.

В официальном заявлении ОБСЕ говорилось, что «представительство продолжает вести переговоры по этому вопросу с целью скорейшего достижения соглашения». До продления мандата миссия организации в Таджикистане могла осуществлять лишь административные функции.

Очевидно, что проблемы у миссии международной организации в Таджикистане возникли из-за демарша оппозиционной «Группы-24» на заседании ОБСЕ по человеческому измерению, состоявшейся в сентябре прошлого года в Варшаве.

Более 20 человек из числа гражданских активистов Таджикистана устроили на этом мероприятии акцию протеста. Они вошли в зал, где обсуждалась ситуация с правами человека, в белых майках с надписями: «Свободу политическим заключенным».

К политическим заключенным группа, в частности, относит членов Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ), которая за год до этого была объявлена в стране экстремистской, а 16 ее членов, в том числе и высшее руководство президиума партии, были осуждены на длительные сроки.

Таджикская делегация в знак протеста покинула заседание.

Официальный Душанбе выразил тогда свое недовольство ОБСЕ за то, что она позволила сторонникам ПИВТ принять участие в заседании. В отместку власти Таджикистана собрали молодых людей у здания миссии ОБСЕ в Душанбе, которые обкидали представительство камнями и яйцами.